La nueva derrota que sufrió Chivas en la Leagues Cup, la primera bajo el mando de Fernando Gago, significó otro fracaso de la institución en un torneo donde las cosas no se le dan. Guadalajara fue incapaz de ganarle al peor equipo de la MLS, con quien apenas logró iguala (1-1) en el tiempo regular y fue superado en la tanda de los penales.

Ante este escenario, Gago pasó por la rueda de prensa y explicó que su Rebaño fue víctima de varias circunstancias que le jugaron en contra.

“Obviamente que el retraso complicó la situación de lo que estaba planeado en muchas circunstancias, desde el cansancio, tratar de tener la adaptación al campo de juego. Sufrimos muchas complicaciones para el armado del equipo, tuvimos varios jugadores que tuvieron problemas estomacales y que no estaban en condiciones”, comentó Gago tras el compromiso contra San José.

Por otra parte, cuestionó la actitud que tuvo la escuadra estadounidense que replegó sus líneas tras abrir el marcador en los primeros minutos de la contienda.

“En el segundo tiempo creo que no tuvieron ninguna aproximación al arco. El equipo se plantó bien en esa posición, que sí hay que trabajar para romper esos esquemas, pero el equipo estuvo ahí a pesar de tener tantas interrupciones. Sí cometimos errores puntuales, nos faltó la definición. Se hizo difícil cuando un equipo corta tantas jugadas en el partido y se posiciona defensivamente, pero así es el futbol”, señaló el argentino.

¿Por qué no inició el Piojo?

Una de las novedades en el equipo que plantó Fernando Gago en el Levi’s Stadium pasó por la suplencia del Piojo Alvarado, uno de los mejores jugadores del Rebaño Sagrado.

“Estaba con problemas y preferí que jugara menos minutos, no estaba en condiciones de jugarlo porque venía de hace tres o cuatro días que ya no entrenó. Preferí que no estuviera. Va a costarle los primeros partidos, decidimos que la mejor forma de agarre ritmo es jugando”, explicó el timonel argentino.

¿Y el Chicharito?

“Javier tenía una carga muscular y no lo quisimos arriesgar para este partido y tratamos de que llegue lo mejor posible para el próximo”, finalizó Gago.