El canterano de Guadalajara hizo todo lo posible para regresar a casa y al final no pudo repetir lo que sí puede disfrutar Chicharito Hernández.

Marco Fabián nunca ha escondido su cariño por Guadalajara y la ilusión que tenía de retirarse como futbolista del equipo que lo debutó en 2007. El talentoso volante mexicano ya dio por perdida esa oportunidad con todo y que mantiene una buena relación con el dueño de la institución.

A sus 35 años, el campeón olímpico en Londres 2012 se concentra en su proyecto con el FC Ranger`s de la Primera División de Andorra. Fue el propio Fabián de la Mora quien explicó los motivos por los que no pudo volver al Rebaño Sagrado.

“Tengo una gran relación con Amaury (Vergara). Por qué no se pudo hacer, son temas de futbol. Había gente en la dirección deportiva con los que no llegamos a un acuerdo. Me tocó irme a otros equipos con los que estoy muy agradecido, como Juárez y Mazatlán, que fueron mis últimos pasos en el futbol mexicano y estoy muy agradecido”, valoró Marco a los micrófonos de ESPN.

“No llegamos a un acuerdo y me quedé con esa espinita de retirarme con la playera de Chivas. Al final feliz de todo lo que viví, no lo voy a olvidar. Todo lo que hice y crecí en esa institución”, añadió.

Ahora, de lejos, Marco les recomienda a los jugadores de Chivas que valoren el lugar que tienen dentro de uno de los equipos más grandes del futbol mexicano: “Deben saber en qué institución están”.

Chicharito sí cumplió su sueño

A diferencia de él, Javier Hernández sí está cumpliendo con el sueño de retirarse en el equipo de sus amores.

“Chicharo aparte de ser mi amigo, crecimos juntos, él sí está viviendo el sueño de cerrar como crecimos los dos. El ver cómo está disfrutando me llena de alegría. Acordarnos que llegamos con 6-7 años a la institución. Va a cerrar su carrera de gran forma”, destacó Marco, quien habló sobre lo que aporta Javier en el plantel de Guadalajara.

“El tener al máximo goleador de la selección mexicana y que ha jugado en los mejores equipos del mundo, habla mucho. Los jugadores de experiencia ayudan a que crezcan los jóvenes. Está en ese papel”, agregó

Marco pasó en Chivas desde su debut en 2007 hasta 2013, posteriormente tuvo un breve regreso en 2015. Posteriormente intentó volver a donde todo comenzó, pero no pudo.