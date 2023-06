Uno de los pasajes más oscuros de la historia del Rebaño en torneos cortos se suscitó en el Invierno 98 cuando las Súper Chivas cayeron sorpresivamente en la Final contra el Necaxa, en donde la imagen más recordada fue la negativa de Luis García de disparar un penalti, mismo que terminó fallando Alberto Coyote.

Después de 25 años, el Doctor reveló lo que sucedió en esa tarde en el Estadio Jalisco, en donde la falta de confianza en sí mismo por múltiples fallas, ocasionaron que se negara a realizar el cobro desde los once pasos, por lo que asume la responsabilidad de ese subcampeonato.

“Yo sí soy muy responsable de esa Final, porque fuimos al Estadio Azteca y yo fallé como cuatro o cinco. Vamos al partido de Vuelta y volvemos a generar y viene el pinche penal ese. Estaba junto a Coyote y me dice: ‘vas o voy’, Yo ya había fallado muchas en el Azteca y otras y me dije: ‘no la voy a meter’, pero él me puso el centro. Si no me pregunta, obviamente voy, cagado de miedo y lo hubiera tenido que tirar y no sé qué hubiera pasado. Pero no sé por qué me pregunta y le dije: ‘vas, cabrón’. Luego Claudio (Suárez) me voltea a ver y le digo: ‘wey, quería tirar Coyote’ y la tiró peor que mi hijo de ocho años. Pinche tiro horrible”, declaró en entrevista con Ricardo Peláez en YouTube.

El Rebaño perdió esa Final contra los Rayos de Raúl Arias, en donde los tapatíos dejaron escapar la oportunidad de bordar su estrella número once en su historia, título que llegó ocho años después.

¿Cuándo arrancará el Apertura 2023?

Aunque aún no se da a conocer el calendario oficial de competencia del próximo semestre, es un hecho de que la actividad del segundo torneo del 2023 arrancará el 30 de junio, debido a que en julio se hará una pausa para la participación de clubes mexicanos en la Leagues Cup contra rivales de la MLS.