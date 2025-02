Defender la camiseta de Chivas no es una labor que cualquier futbolista pueda hacer de la mejor manera, en donde hay jugadores que no pueden lidiar con el peso de la playera rojiblanca, en donde uno que quedó a deber fue el juvenil Fidel Barajas.

El mexico-estadounidense llegó como refuerzo para el Apertura 2024 como parte de una apuesta arriesgada de parte de la directiva española del Guadalajara, por el que se desembolsaron cuatro millones de dólares para poder comprarlo; sin embargo, en menos de un año ya fue mandado a préstamo al DC United.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló que el factor que jugó en contra de Barajas para poder demostrar todo su talento en el redil y se trató de que no pudo adaptarse a vivir en la Perla de Occidente.

“No pudo hacerla en Chivas, ni hablar. Tiene apenas poco más de seis meses que llegó aquí. Me cuentan que en el caso de Fidel Barajas le ha costado muchísimo la adaptación a la vida misma aquí. Cuando no estás a gusto viviendo en un lugar, no vas a trabajar a gusto”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Hay que recordar que el habilidoso extremo apenas tiene 18 años de edad y toda su vida la ha vivido en Estados Unidos, por lo que se le complicó la adaptación a la vida en México, pese a que ha venido en múltiples ocasiones debido a que ha representado a la Selección en divisiones inferiores.

¿Cuándo regresaría Fidel Barajas a Chivas?

El todavía futbolista del Guadalajara se fue a préstamo sin opción de compra al DC United, en donde su acuerdo concluye en junio de este 2025; sin embargo, el mismo César Huerta aseguró que hay opciones, de palabra, para poder negociar algo más después de ese lapso con el equipo de Washington.