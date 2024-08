El Guadalajara piensa en lo que comenzará a vivir la próxima semana cuando se reinicie la Liga MX. En medio de esto Fernando Beltrán habló de la llegada de Javier Aguirre a la Selección Nacional de México junto a Rafael Márquez.

A diferencia de otros jugadores, el Nene por momentos es amado y odiado por la afición rojiblanco. Sin embargo, en el certamen binacional dio de qué hablar porque mantuvo un buen nivel a lo largo de la Leagues Cup 2024.

Por otro lado, en las últimas horas Fernando Beltrán mantuvo diálogos con TUND en el que habló de la Selección Mexicana. En la charla afirmó que analizó la dupla que llegó al conjunto nacional y que le gustaría volver a estar en las convocatorias al Tri.

Fernando Beltrán habló de la Selección Mexicana. (Foto: Imago7)

“Con Rafa va a haber mucho nervio, si al final me toca ir, un tipo que yo le tengo mucha admiración por lo que fue y por lo que hizo. Con Javier que tiene una trayectoria muy buena en Europa y la parte importante que nos puede ayudar a nosotros para mejorar también, ver qué puedes aprender de él, qué es lo que él ve allá que no se hace aquí a lo mejor, en cierta parte muy motivado porque es un buen cuerpo técnico”, comentó.

Y agregó: “Espero no se tome mal lo que yo piense, pero en mi humilde opinión, creo que no importa si es uno chico, uno más grande, uno de más experiencia, uno de 27, 28 años, la verdad en ese yo no le doy el enfoque, yo creo que el enfoque sería en quién está mejor en su momento en esa posición o en cada posición para que pueda representar a México como se merece”.

¿Chivas recibe malas noticias de la Liga MX?

En la noche de ayer Alex Ramírez dio a conocer que Chivas no jugaría contra León, ya que la Liga MX estaría priorizando adelantar los juegos de la jornada cinco. Es por esto que podría enfrentar a Atlético de San Luis, Puebla o Pachuca.