Luego de dos victorias consecutivas, una por Liga MX y otra por Concachampions, las Chivas de Guadalajara enfrentarán este sábado a Toluca, en condición de visitante, por la Jornada 7 del Clausura 2025. El Rebaño visitará el Estadio Nemesio Diez con la intención de prolongar sus buenos resultados, aunque en frente tendrá un rival de jerarquía. Además, en las últimas horas habló Luis Romo, Chicharito Hernández le respondió a un aficionado y el Tapatío perdió en su visita a Tepatitlán.

Toluca vs. Chivas por la Jornada 7 del Clausura 2025

Chivas vuelve al Nemesio Diez para enfrentar a Toluca (Imago7)

El Rebaño tiene este sábado un encuentro que puede resultar muy importante para la tabla de posiciones. Y es que Chivas se ubica en el 10° lugar con ocho unidades y Toluca, su rival, se encuentra por delante con apenas un punto más. Los Diablos Rojos vienen de empatar fuera de casa frente a León (3-3) mientras que en su última presentación como local derrotaron a Tigres UANL.

Derrota del Tapatío vs. Tepatitlán

Por la Jornada 6 de la Liga de Expansión MX, el Tapatío se llevó una derrota por 1-0 en su visita al Tepatitlán. El Filial rojiblanco, campeón de la categoría, registra un irregular comienzo con tres victorias y tres derrotas. En la primera parte, Benja Sánchez desperdició un penal en el que no pudo batir al portero local y luego los locales abrieron el marcador en el complemento.

Luis Romo habló en la previa al duelo vs. Toluca

Luis Romo, listo para enfrentar a Toluca (Imago7)

El mediocampista rojiblanco, uno de los fichajes para este certamen, habló en la previa al duelo contra Toluca, el cual reconoció como muy importante y detalló las claves para sacar un buen resultado: “Yo creo que nos tenemos que aferrar mucho a lo que es la idea de juego, lo que nosotros queremos hacer, más que preocuparnos por todos los factores externos. Cuando te planteas un torneo ves las las fechas importantes, creo que esta es una importante“, dijo Luis Romo.

Chicharito Hernández se agarra con aficionado en redes

El experimentado delantero ha estado muy activo últimamente en redes sociales y hasta respondió a un aficionado por un comentario que no le gustó. Chicharito Hernández compartió una foto junto al trofeo que ganó en la Kings League con Olimpo United y un usuario relacionó esto con el mal momento deportivo de la institución. “¿De verdad creen que por postear cualquier cosa en Instagram signifique que le estoy prestando más atención a eso que me quita un minuto o menos postearlo, que al club que más amo que es Chivas? Que las cosas no estén resultando como todos quisiéramos no significa que no estoy totalmente entregado a este club. Lo estoy. Como yo tengo que mejorar en lo futbolístico, espero que tú puedas mejorar en tu madurez emocional y entender que lo que pasa en Instagram es solo un 1 por ciento de la verdad total de cada ser humano. Fuerte abrazo”, dijo el atacante rojiblanco.