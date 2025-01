Las Chivas de Guadalajara vienen de sufrir una derrota que complicó su inicio en el Clausura 2025 de la Liga MX. El Rebaño suma una sola victoria, además de un empate y dos derrotas, por lo que la afición crece sobre el flamante entrenador español, Óscar García Junyent.

El estratega ha hecho muchas rotaciones en busca de poder definir su once inicial, pero Chivas no jugó bien en su visita a León y la afición comienza a ver con preocupación algunas decisiones de Óscar García, quien además se fue expulsado por agredir a un rival. Incluso, hay reportes de que en el vestidor también ya aparecen caras largas.

AEK prepara oferta para Orbelín Pineda

Chivas bajó los brazos y AEK sueña con renovarle (Getty Images)

El regreso del Maguito ha sido el gran objetivo de la directiva de Chivas, pero finalmente las negociaciones con el AEK Atenas no llegaron a buen puerto. El conjunto griego quiere retener al mediocampista mexicano, a tal punto de que prepararía una nueva oferta de renovación, esta vez de mayor duración y quitando las cláusulas. En caso de aceptar esta oferta, el sueño de repatriar a Pineda quedaría trunco también de cara al próximo mercado.

Fernando Beltrán y un polémico gesto

Nene Beltrán exhibió falta de compañerismo (Getty Images)

Uno de los grandes debates en medio de este nuevo ciclo pasa por la falta de oportunidades que está teniendo un referente como Fernando Beltrán. El Nene perdió terreno desde la llegada de Óscar García, a tal punto que se quedó en la banca sin ingresar en los últimos dos encuentros. Pero además de cuestiones futbolísticas, en redes sociales apareció un video que lo deja expuesto, pues al momento de la lesión de Daniel Flores ante Tigres, todos los jugadores suplentes se pararon para darle ánimo al joven defensor, mientras que Beltrán no se movió de su asiento. Esa actitud no habría caído bien en el cuerpo técnico.

Pepe Meléndez tendría su estreno con Chivas

Pepe Meléndez tomaría las riendas de Chivas (Getty Images)

Tras confirmarse los tres partidos de sanción para Óscar García, todo indica que será Pepe Meléndez el encargado de tomar las riendas del primer equipo. El joven entrenador viene de ser campeón con el Tapatío en la Liga de Expansión y previamente con el Sub-23, por lo que conoce a gran parte de los jugadores más jovenes. Mientras tanto, García podrá reaparecer en los compromisos de Concachampions ante Cibao FC y en Liga MX, deberá esperar hasta la Jornada 8 vs. Pachuca.

Ricardo Marín tras su salida del Rebaño

Marín se marchó ante la superpoblación de centrodelanteros (Imago7)

Luego de confirmarse su cesión al Puebla, el delantero Ricardo Marín rompió el silencio y envió un mensaje de despedida: “Hoy me toca despedirme momentáneamente después de un año y medio de representar esta camiseta con orgullo, compromiso y total entrega. Durante mi tiempo aquí, siempre me enfoqué en ser profesional, lejos de polémicas, y en contribuir de la mejor manera posible para alcanzar los resultados que esta institución y su gran historia demanda”, dijo el ‘4K’, quien de todas formas podría regresar al término de su préstamo, el próximo año.