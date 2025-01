El Clausura 2025 de la Liga MX no ha comenzado de la mejor manera para las Chivas de Guadalajara. Después de la renovación, el cambio de entrenador y movimientos en el mercado, el Rebaño Sagrado sólo ganó uno de sus cuatro primeros partidos en el certamen. La presión crece sobre Óscar García.

Sumado al pobre inicio del equipo, el estratega español se fue expulsado en la primera parte del juego ante León, luego de agredir al árbitro del encuentro. Óscar García fue empujado por el jugador local, Nicolás Fonseca, pero al reaccionar dio una patada involuntaria al silbante.

El vestidor de Chivas no estaría conforme con Óscar García

Las cosas podrían complicarse aún más para Óscar García en caso de no obtener buenos resultados en el corto plazo. Y es que de momento hay varios jugadores que no estarían conforme con algunas de sus decisiones. El reparto de minutos entre toda la plantilla es uno de los principales desafíos que tiene el entrenador, pues aún no termina de encontrar su once ideal, algo lógico teniendo en cuenta que sólo disputó cuatro partidos oficiales.

(Diario Récord)

Pese a esto, desde El Francotirador de Diario Récord asegura que la plantilla de Chivas “ha comenzado a calentarse” con Óscar García. “Y es que en el vestidor se comienzan a ver caras largas de los elementos que antes eran inamovibles y hoy están jugando el papel de suplentes. Ahora sí que Óscar tendrá que empezar a llevar un mejor manejo de vestidor, porque sino eso se le va a salir de las manos”, explica la columna.

¿Qué jugadores de Chivas han perdido lugar con Óscar García?

En este nuevo ciclo, Óscar García tiene la intención de dar minutos a varios juveniles y eso significa que otros elementos pierdan cierto protagonismo. ¿Cuáles son algunos de estos casos?

Fernando Beltrán: El caso del ‘Nene’ es el más emblemático, pues ha sido uno de los jugadores más importantes de Chivas en las últimas temporadas. El mediocampista lleva tiempo siendo el organizador rojiblanco pero con la llegada de Óscar García pasó de titular a suplente que ni siquiera ingresa en dos partidos consecutivos. El español prefirió a Govea antes que a él.

Roberto Alvarado: El Piojo no ha tenido un buen inicio de certamen más allá de su gol ante Santos Laguna. Y es en su posición donde aparece el talento joven de Hugo Camberos y Yael Padilla para poner presión. García primero lo reemplazó al hábil zurdo en el duelo frente a Tigres; luego, lo mandó a la banca vs. León.

Piojo Alvarado y Nene Beltrán pierden peso en Chivas (Getty Images)

Chicharito Hernández: Luego de dejar atrás las lesiones, el experimentado centrodelantero rojiblanco pone todos sus esfuerzos en poder cambiar la imagen que ha dejado hasta el momento en su regreso a la Liga MX. Pero García lo ha relegado a la banca después de su insuficiente actuación ante Necaxa. Y Teun Wilke respondió con gol vs. Tigres. ¿Su participación irá a la baja o tarde o temprano llegará su momento? Si no juega, no podrá romper su sequía goleadora.

Cowell y Chicharito no terminan de convencer a Óscar García (Imago7)