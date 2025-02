Las cosas no mejoran para las Chivas de Guadalajara. El Rebaño Sagrado apenas pudo rescatar un empate agónico por 1-1 en su visita a Cibao, por el partido de Ida correspondiente a la primera fase de la Concachampions 2025. Aún así, la igualdad no evita el papelón y la afición ya perdió la paciencia con los jugadores y el cuerpo técnico.

Un gol de Luis Rey, de cabeza, en la última jugada del partido, salvó al Guadalajara de una derrota humillante, pero aún así la actuación del equipo resultó decepcionante. Desde el minuto Chivas comenzó perdiendo ante Cibao, un rival de mucha mejor jerarquía e historia, por lo que los ánimos están cada vez más tensos en el conjunto tapatío.

Escándalo en conferencia de prensa tras el empate de Chivas

Un insólito momento se vivió en la conferencia de prensa de Óscar García, posterior al encuentro entre Chivas y Cibao. Y es que un aficionado ingresó a la rueda de prensa y al tomar el micrófono, dijo que no habría preguntas, sino que visiblemente molesto quería manifestar su descontento con toda la delegación. Carlos Luna recordó las palabras de Jorge Vergara y los tildó de arrogantes a jugadores y cuerpo técnico, por lo que el personal de seguridad de Conmebol lo interrumpió a la fuerza para quitarle el micrófono.

El fuerte cántico de la afición para los jugadores

Esta vez el descontento de la afición del Guadalajara no es sólo con Amaury Vergara y el entrenador de turno. Los jugadores también colmaron la paciencia de los fanáticos, los cuales despidieron al equipo con un cántico fuerte y desde una grada muy cercana al campo de juego. “Pongan huevo, las Chivas pongan huevos”, fue lo que se escuchó con mucha vehemencia en medio de demás muestras de descontento para con la plantilla rojiblanca.

Hubo discusión entre las bancas de Chivas y Cibao

Por otro lado, también entre las bancas del Rebaño y del Cibao hubo polémica al término del encuentro. Y es que al parecer en el conjunto local se sintieron perjudicados por el arbitraje, puntualmente por el tiempo añadido que permitió el empate de Chivas en la última jugada. Esto generó una discusión entre las bancas, con el propio Óscar García involucrado, a tal punto de que debieron separarlos para calmar las aguas.

¿Qué dijo Óscar García tras el empate vs. Cibao?

(Captura Concacaf)

Luego de que los fanáticos mostraron su enojo con el desempeño reciente de Chivas, Óscar García aceptó la crítica pero también rescató la entrega: “Que la afición opine lo que tenga que opinar. No vamos a estar contentos por lo que ha pasado con Cibao ni mucho menos, pero estamos acá para las cosas positivas. El equipo no ha bajado los brazos, los jugadores no han bajado los brazos y nos ha faltado acierto de cara a la portería. La gente es imposible que estén contentos y nuestro único camino para mejorar es con trabajo”, dijo el estratega rojiblanco.