Alexis Vega es uno de los grandes baluartes de Chivas de cara al Apertura 2023 de la Liga MX, como así también para la Selección Nacional de México. Por otra parte, en el Rebaño Sagrado seguramente haya preocupación luego del último reporte dieron sobre la rodilla del Gru.

Ante Atlético de San Luis el extremo del Guadalajara se retiró con llorando debido a que había sufrido una grave lesión en la rodilla, por lo que se esperaba lo peor. Sin embargo, tan solo estuvo fuera del equipo de Veljko Paunovic durante nueve juegos.

Por otra parte, su regreso al primer equipo de Chiva no fue el mejor, ya que no terminó de rendir en la Liguilla. Es más, a lo largo de la Fiesta Grande, Alexis Vega tan solo jugó entre 60 y 70 minutos, por lo que quedó claro que no estaba totalmente recuperado.

Alexis Vega preocupa en el Tri.

Ya con el Tri su situación no habría mejorado, se piensa que podría causar baja para la Copa Oro, y el reporte de Mauricio Ymay para ESPN seguramente generará preocupación en el Rebaño Sagrado. “Trabajando a marchas forzadas. A mi me dicen que la rodilla la tienen bastante forzada. Difícilmente vaya a tener a minutos si es que llega a estar en el grupo para Copa Oro. Difícilmente va a estar contemplado para arrancar la competencia”, expresó el reportero.

Y agregó: “Quisas haga el viaje para pensar en una segunda ronda o hasta el tercer partido en la fase de grupo, pero por lo que a mí me cuentan llevan dos entrenamientos en cancha. Él llegó el pasado sábado en San Diego, lleva dos entrenamientos y con una rodilla que cuando termina de entrenar se inflama demasiado“.