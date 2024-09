Rodolfo Pizarro tiene apenas unos días como refuerzo del Mazatlán y ya tuvo su primera diferencia con el cuerpo técnico. El atacante armó un berrinche en el banquillo al no entrar de cambio en el empate 0-0 con Rayados en Monterrey, que pudo haber sido su debut. Un problemático elemento que pudo ser de las Chivas de Guadalajara en este Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

El exfutbolista del Rebaño Sagrado esperaba debutar con los Cañoneros en su regreso al Gigante de Acero. El también exfigura de los Rayados volvió a la Liga MX tras una pasantía europea con el AEK de Atenas en la Liga de Grecia. El volante fue borrado en los últimos meses y llegó a Mazaltán por petición de Víctor Manuel Vucetich en este mercado de pases. Pero, todo comenzó mal.

Con el empate sin goles, un jugador más y durante la última media hora del partido, Vucetich decidió hacer un triple cambio. El cuerpo técnico no eligió para ninguna de sus variantes a Pizarro, que se encontraba en la banca. La decisión no fue tomada de la mejor manera por el exRayados y Chivas.

Pizarro al ver que ingresaban los últimos cambios a los 63 minutos, no dudó y fue a hablar con Carlos Barra, auxiliar de Vucetich. El futbolista le consulta al asistente técnico: “¿No me van a meter a jugar?“. Al no obtener una respuesta inmediata, le reitera: “¿No me van a meter a jugar?“. Barra apenas alcanzó a explicar la situación de no ingresarlo en ese momento. La cara de Pizarro ante el argumento fue un poema. Lo que se ahorró Chivas.

¿Cómo se encuentra Mazatlán con Rodolfo Pizarro?

Los Cañoneros, que tuvieron a un futbolista más desde el comienzo del juego, no pudieron sacar la victoria en el Gigante de Acero. Mazatlán terminó por dividir unidades en su visita a los Rayados, para seguir en la parte baja de la tabla de posiciones. Los entrenados por Víctor Manuel Vucetich se quedaron con siete puntos en nueve salidas de este Apertura 2024. Así, se encuentran en el lugar 14 de la clasificación general, de manera provisional. Esto, a la espera de los partidos que bajan el telón de la Jornada 9: Pumas UNAM vs. Tijuana, Santos Laguna vs. Toluca y FC Juárez vs. Tigres UANL.

Cuándo vuelve a jugar Chivas en Liga MX: Día, hora y lugar

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 28 de septiembre. Los rojiblancos se enfrentan ese día con Monterrey en la cancha del Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Un duelo en el marco de la Jornada 10 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024. Partido que tiene pactado su inicio a las 21:05 horas, tiempo del centro de México. Esto, de acuerdo a la información suministrada por el sitio oficial de la Liga MX.

Guadalajara vs. Monterrey