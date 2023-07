La Selección Nacional de México logró clasificar a las Semifinales de la Copa Oro 2023 luego de que haya superado a Costa Rica con un gol de penal de Orbelín Pineda. Por otro lado, tras el encuentro, Ricardo Pelaez disparó contra aquellos jugadores que saltan previo a ejecutar un tiro desde la pena máxima. ¿Bronca contra Alan Pulido?

Como se sabe, el paso Pelaez sobre la dirección deportivo del Rebaño Sagrado dejó mucho que desear ya que no logró ningún campeonato. Es más, su salida fue por la puerta de atrás tras tres años de continuos fracasos y de millonarias inversiones que de poco sirvieron.

Por otro lado, bajo su gestión se vendió a Alan Pulido a Sporting Kansas City de la Major League Soccer. A su vez, tras la victoria del Tri ante Costa Rica por la Copa Oro 2023, el exdirector deportivo de Chivas re refirió a aquellos jugadores que previo al un penal saltan, como el exatacante Rojiblanco.

Pelaez lanzó un tiro contra Alan Pulido. (Foto: Imago 7)

“A mí lo que no me gusta es el ‘saltito’ ese cuando se paran y saltan como chapulines, dándole poca seriedad. No solamente te estás jugando lo tuyo y lo de tu familia, sino lo de las familias de todos, la afición, lo que representa”, comentó en TUDN. Y agregó: “No, gracias a Dios, no, y si lo tuviera yo no lo hubiera permitido”.