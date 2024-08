La ilusión de los chivahermanos por la posible llegada de un nuevo refuerzo, parece haberse esfumado con todo y que el propio Fernando Gago dijera hace unos días que mientras el mercado se mantenga abierto, no descartarían la posibilidad de sumar algún jugador de peso en el proyecto.

En los últimos días la serie de rumores habían cesado y la realidad apunta a que la directiva del Rebaño Sagrado ya no está en busca de fichajes.

El periodista Jesús Hernández informó que tras el intento fallido por Jordi Cortizo, se acabaron las negociaciones de Chivas en el actual mercado. “No viene nadie”, aseguró el Chuyón en su canal de Youtube.

Monterrey cerró la puerta de Guadalajara

“Desde hace tres semanas, cuando Chivas no pudo traer a Jordi Cortizo, se determinó que no van a traer más refuerzos. No habrá más”, agregó el comunicador.

Jesús aprovechó para tirar por la borda la teoría en torno a que la directiva incluso ya tendría algún futbolista amarrado para el siguiente mercado de fichajes: “No hay nada con ningún jugador, ni para que llegue en diciembre”.

Al mercado de verano en México todavía le resta poco más de un mes, pero parece que será un tiempo que no utilizarán para apuntalar el plantel pase lo que pase en la Leagues Cup. Otro fracaso en dicho torneo tampoco movería los planes de Guadalajara y la gente encargada en el proyecto deportivo.

Refuerzos de poco peso

El período de transferencias estuvo lejos de ser el que esperaban los chivahermanos tras el bicampeonato del América. En primera instancia se marchóFernando Hierro abandonando el barco rojiblanco, quedándose como encargados en las tomas de decisiones tanto Fran Pérez como Juan Carlos Martínez.

Juntos lograron traer un grupo de jugadores que se espera sean suplentes para Fernando Gago, es decir, ningún jugador de calidad probada en el futbol mexicano.

Omar Govea, Daniel Aguirre, Bruce El-Mesmari, Fidel Barajas y el juvenil Mauricio Reyes, fueron las contrataciones. Jugadores que están lejos de ilusionar a la afición del Rebaño Sagrado.