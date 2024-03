Todavía falta para que comience un nuevo mercado de pases en la Liga MX, pero el momento que atraviesa Chivas en el Clausura 2024 deja muchas dudas e invita a pensar que hacen falta refuerzos para la plantilla rojiblanca. Uno de los que suena prácticamente en cada mercado es Jordan Carrillo, mediocampista ofensivo que pertenece al Santos Laguna.

El futbolista de 22 años ya tuvo una breve experiencia europea con el Sporting de Gijón, y recientemente ha tenido grandes actuaciones con la Selección Mexicana Sub-23 en los Juegos Panamericanos. Se trata de un elemento con mucho futuro y grandes cualidades técnicas, así como mucha inteligencia para encontrar los espacios libres.

Jordan Carrillo agregaría calidad a la plantilla de Chivas, además de tratarse de un jugador con valor de reventa. Pero en caso de que el Rebaño se decidiera a contratarlo, deberá abonar siete millones de dólares al Santos Laguna por su ficha, según informó recientemente el periodista Kery News.

América ya lo busca: ¿Le roba el fichaje a Chivas?

La misma fuente apuntó que el Club América está tras los pasos de Jordan Carrillo. Las Águilas vienen de desprenderse de Jonathan Rodríguez y podría quedarse sin Brian Rodríguez, por lo que buscan opciones en el mercado local y el mediapunta de Santos Laguna también puede encajar en esa posición.

Jordan Carrillo marcó un gol en el amistoso ante Argentina Sub-23. (Imago7)

Desde Santos Laguna ven difícil que el América abone lo que piden por su joven figura, a la cual también aspiran a ubicar en el mercado europeo. Lo que es un hecho, es que no quieren dejarlo ir tan fácilmente viendo el potencial del futbolista que recientemente le marcó un gol a Argentina en el amistoso entre los combinados Sub-23.

Jordan Carrillo confesó su amor por Chivas

En el pasado, en diálogo con TUDN, Carrillo contó que también estuvo cerca del Rebaño tras realizar varias visorias: “Al último que fui fue a Chivas, fui, quedé y dije ‘pues bueno, yo aquí me quedo, me gusta Chivas, le voy a Chivas, mi papá también le va a Chivas. Entonces, pues yo aquí me quedo'”, relató. No obstante, luego se tardaron en concretar el llamado y el futbolista recaló en Santos Laguna.

Asimismo, en entrevista para el canal de Kery News, Jordan Carrillo afirmó que quería ver al Rebaño campeón del Clausura 2023: “Ojalá sea campeón Chivas. Yo de morrillo le iba a Chivas. Después, cuando ya haga mi carrera acá macizo, cuando vaya para afuera, me gustaría ir ahí”, reconoció el mediocampista.