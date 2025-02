El campo de juego del Estadio Akron no ha sido motivo de orgullo últimamente para los aficionados de las Chivas de Guadalajara. Lejos de sus mejores años, el césped ha estado en más de una oportunidad descolorido e irregular en varios sectores, en los que el balón no rueda con facilidad y no facilita un juego asociado.

Este problema no es nuevo, ya que desde el torneo pasado se nota cómo el balón va a los saltos en distintas zonas del campo, dificultando controles o gestos técnicos que deberían poder hacerse con naturalidad. Para peor, este asunto no apunta a mejorar en el corto plazo, sino todo lo contrario.

¿Qué problema tiene el césped del Estadio Akron?

Según informó el reportero de TUDN, Érick López, el campo de juego del Estadio Akron fue atacado en el último tiempo por un hongo muy agresivo, el cual se ha expandido sin que los encargados del terreno pudieran encontrarle solución. Recién a fin de año, con vistas al Mundial de 2026, se colocará un nuevo césped, más moderno y apropiado para el máximo nivel.

El campo de juego apunta a empeorar: habrá acumulación de partidos, eventos y conciertos

Lo peor del asunto es que el estado del campo de juego podría incluso empeorar, según contó el propio Érick López en la narración del partido. Y es que además del problema con el hongo, habrá una acumulación de partidos en el Estadio Akron. Al margen de los partidos del Femenil y del Tapatío, Chivas tendrá un calendario sobrecargado, con varios encuentros en pocos días, dos de ellos contra el América a principios de marzo.

Pero no sólo el futbol será el que no le dará respiro al Gigante de Zapopán. Y es que el viernes 7 de marzo, en medio de los dos juegos contra las Águilas, se llevará a cabo el evento más importante de Omnilife, la empresa liderada por el propietario Amaury Vergara: Extravaganas 2025, donde asistirían alrededor de 15.000 empresarios y empresarias de distintos países.

Y como si fuera poco, el domingo 16 de marzo está previsto el concierto de la reconocida artista colombiana Shakira, por lo que el césped del Estadio Akron no tendrá respiro y apuntará a empeorar más allá del problema que ya arrastra desde hace varios meses y que no permite que la pelota ruede con normalidad en los encuentros del Guadalajara.