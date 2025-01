Chivas se prepara para enfrentar a León por la jornada cuatro del Clausura 2025 de la Liga MX en Guanajuato. En medio del inicio de una nueva fecha, el Rebaño Sagrado confirmó que no solo cambiará de nombre, sino que además su campo de juego será con césped sintético.

Para la Copa del Mundo de 2026 quedan tan solo 500 días, por lo que México se alista de la mejor manera para recibir por tercera ocasión el certamen más importante del planeta. Guadalajara no es la excepción debido a que será una de las tres sedes que tendrá el territorio mexicano en el torneo.

Es por este motivo que Chivas y su directiva preparan de la mejor manera para el Mundial 2026. En este sentido se dieron a conocer dos importantes noticias respecto al inmueble Rebaño Sagrado.

El Estadio Akron no solo cambiará de nombre, sino que también tendrá un césped híbrido. (Foto: IMAGO7)

En su página oficial el Guadalajara hizo oficial el cambio de nombre del Estadio Akron y del césped. Sin embargo, César Huerta dio detalles sobre el tipo de campo de juego que tendrá el conjunto rojiblanco, el cual contará en algunos sectores con fibras sintéticas.

“El Estadio va a contar con la primera cancha híbrida de México certificada con FIFA Quality pro. Consiste en algunas partes de césped natural y algunos de fibras sintéticas que se parecen a lo natural”, expresó en su canal de YouTube. Y agregó: “El contacto con algunas partes de pasto artificial ayuda a que el terreno se conserve en mejor estado y a la práctica del futbol, la durabilidad, a conservarlo cuando se presentan eventos de otro tipo como conciertos, se conserva mejor este tipo de cancha. Es muy distinto a un pasto absolutamente sintético como el que tiene Xolos de Tijuana. Cumple con todas las especificaciones que pide la FIFA para el césped híbrido. En Inglaterra se usa mucho, también en las Copas del Mundo”.

El cambio de nombre del Estadio Akron se sabía, pero César Huerta detalló que se debe al reglamento de la FIFA. “La cancha de Chivas cambiará de nombre. En eventos FIFA no se puede contar con estadios que tengan nombres comerciales. Esto fue una bronca en Estados Unidos, estadios que se quedaron fuera porque los patrocinados no estuvieron de acuerdo en que durante un mes de altísima exposición mundial su marca no fuera mencionada como auspiciante. Algunos de los más modernos y costosos se quedaron fuera por este tema. Aquí en México no hay otra, el Estadio BBVA no se va a llamar así y nuestro Estadio, el Akron, se llamará Estadio Guadalajara”, cerró.