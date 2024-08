Las Chivas de Guadalajara vuelven a la acción ante los Tigres de la UANL en la cancha del Estadio Universitario, en un encuentro que promete ser vibrante, correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado intentará quitarse la espina clavada tras el desastre ocurrido en la Leagues Cup, donde perdió sus dos únicos partidos para quedar eliminado. Ahora, las dudas rondan al cuadro rojiblanco, que inspira pocas esperanzas de cara a este encuentro ante los felinos.

El Rebaño Sagrado acumula dos victorias, un empate y una derrota en el presente torneo Apertura 2024, pero después de lo mostrado en el certamen binacional ante equipos de Estados Unidos, la expectativa sobre este club se ha reducido dramáticamente entre los aficionados. Por ello, el comentarista de Fox Deportes, Mariano Trujillo, quien jugara en Chivas USA en el pasado, consideró que el gran favorito para este encuentro, es el de la UANL.

¿Qué dijo Mariano Trujillo sobre el Chivas vs. Tigres?

“Veo a unas Chivas sin brújula y sin Norte; las veo perdidas en el terreno de juego, lo cual me extraña. Yo esperaría que ya después del torneo anterior y del trabajo que ha tenido Fernando Gago, se plasmase una idea más clara en el campo y no porque Chivas no juegue a nada, sino que sea una idea efectiva porque le ha costado a Gago, yo veo a Tigres mucho más superior”, comentó el analista en el programa Punto Final. Asimismo, se dijo sorprendido por el escaso volumen de juego generado por los tapatíos.

“No sé si genera, el torneo anterior aplicó pero este torneo no genera mucho, no hay muchas oportunidades de gol, no hay mucho parque para los 9, hay idea pero no es efectivo; en Argentina pasó algo similar con Racing donde la efectividad quedó por debajo de lo esperado con el equipo que tenía. Chivas deja muy pocas expectativas después de lo hecho en Leagues Cup”, abundó.

Culpa a Fernando Hierro de vender humo

No obstante, a pesar de que Trujillo no está convencido por la labor de Pintita al frente del Guadalajara, culpó a Fernando Hierro, ex director deportivo del club, por vender espejitos al traer a Gago, cuando la solución real estaba en contratar refuerzos y apuntalar al plantel, más allá de dejar todo en manos de una sola persona.

“Para nada (vende humo Gago), quien tal vez vendió humo fue quien lo trajo y ya no está y también tuvo su primer fracaso adonde llegó, a lo mejor ese sí, pero Paunovic sí demostró que tiene capacidad, pero Fernando Hierro sí vendió humo, solo decía que necesitaba tiempo para lograr títulos y se fue”, sentenció.