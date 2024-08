Tala Rangel se encuentra en un punto de inflexión en su carrera. Luego de grandes actuaciones que le valieron para adueñarse de la titularidad en la portería de Chivas de Guadalajara e incluso ser convocado a la Selección Mexicana de Futbol, el panorama le ha cambiado por completo en un parpadeo, por lo que más allá de sus incuestionables habilidades, será momento de sacar a relucir su fortaleza mental con tal de recuperar la confianza y mantenerse estoico como uno de los mejores prospectos en la portería.

Tala terminó el torneo Clausura 2024 como uno de los porteros más destacados del certamen con solo 17 goles en contra en 19 juegos y ocho porterías en cero. Eso lo catapultó a la convocatoria de Jaime Lozano, entonces entrenador del Tri, para la Copa América 2024, en su primer gran torneo internacional, aunque no vio minutos, al ser sustituto de Julio González de los Pumas UNAM. De todas maneras, las condiciones de Rangel le dan para mantenerse en la pelea por un cupo en Selección.

Tala Rangel es el mejor portero mexicano para Pulpo Zúñiga

“Creo yo, y no porque esté en Chivas. En todos los renglones, si tuviéramos que señalar cuatro renglones que debe tener un portero, que es presencia, reacción —por mencionar algunos—, juego aéreo y de pies. Yo creo que es el que mejores condiciones tiene. No tengo la menor duda que en todos los renglones es el portero de mejores condiciones. Está en un equipo que si se equivoca una vez, no es lo mismo que equivocarse en otro lado. Ahí es donde se va haciendo fuerte”, aseguró el guardameta campeón con Guadalajara en 1997 Martín Pulpo Zúñiga en entrevista exclusiva con Rebaño Pasión.

El mayor problema del nacido en Zapotlán el Grande, Jalisco, fue que en el primer partido de preparación para la Copa América ante Uruguay, cometió una pifia que le costó un sinfín de críticas y burlas en las redes sociales. El bajón anímico lo llevó precisamente a perder la batalla por la titularidad en el combinado tricolor. Ahora, su mayor tarea será poner de nuevo la confianza a tope.

El consejo del Pulpo a Tala: hacer como Dibu Martínez con Argentina

“Después con el tiempo de los partidos y soportando las críticas, sacando siempre lo positivo, que tenga alguien a nivel mental que lo acompañe. Hoy no debe tener problemas en aceptar que tienen un psicólogo, y te lo dicen deportistas de alto nivel. El Dibu Martínez en el Mundial hablaba dos veces con su psicóloga. No sólo es de huevos, un día puede ser, pero hay que seguir potencializando. Siempre se magnifica, así como cuando te va bien, también cuando te va mal. Hay que abrazar el paquete completo”, comentó el exportero de Chivas.

El guardameta de 24 años no sería considerado por Javier Aguirre, al menos para la primera convocatoria del nuevo seleccionador nacional. Sin embargo, Rangel sigue en la pelea por un cupo bajo los tres palos de México, a la espera de que le llegue una nueva oportunidad. Mientras tanto, la propia Liga MX lo condecoró con la atajada del mes recientemente, un indicio de que sigue por buen camino.

“En lugar de intentar encarar a los aficionados, creo que hay que adaptarse a las circunstancias, trabajar y dejarse ayudar. Para mí el Tala, yo lo ponía para el (Mundial) 2026, medio loco, dirán. En el juego aéreo nunca te vas a ver mal si no te animas a salir, él tomó el riesgo en algún momento. Será seleccionado nacional 10-12 años, lo que dure su carrera. El tema es que se le den las oportunidades. Debe trabajar fuerte y seguro ahí va a estar”, puntualizó El Pulpo.