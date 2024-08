Chicharito Hernández sintió una molestia en la parte posterior de la pierna izquierda antes del partido por Leagues Cup ante LA Galaxy y nuevamente causó baja con Chivas de Guadalajara, en uno más de los múltiples problemas físicos que le han aquejado desde que se rompiera el ligamento cruzado hace más de un año. CH14 no ha encontrado regularidad a su regreso al Rebaño Sagrado, debido a sus constantes recaídas.

Desde el pasado 4 de agosto cuando se lastimó por última ocasión, CH14 se ha mantenido en proceso de rehabilitación y por lo pronto ha causado nuevamente baja para el encuentro correspondiente a la Jornada 5 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX frente a los Tigres UANL. De esta manera, se han alimentado más sus detractores, quienes ahora insinúan que Hernández finge sus lesiones para no jugar, como el comunicador de TV Azteca Gerardo Velázquez de León lo planteó.

Las duras palabras de Gerardo Velázquez de León a Chicharito

“Ahora resulta que Hernández no jugará el partido de la Jornada 5, la del regreso de la Liga MX tras el fracaso en la Leagues Cup. Tres millones de dólares de salario y de visita solamente en escasas ocasiones ha jugado. ¿Por qué? Simple, no lo tienen considerado porque en su negociación está no darles rating a las televisoras que no pagaron los derechos de Chivas. Lamentable, sí, entendible, no”, escribió Velázquez de León en su columna en El Heraldo.

Hernández Balcázar tiene 36 años de edad, por lo que se encuentra en el tramo final de su carrera deportiva. Luego de diversas lesiones y molestias que provocaron que solamente marcara un gol en el Clausura 2024 durante su flamante regreso al Rebaño Sagrado, Fernando Gago comenzaba a darle más tiempo de juego, al ser titular en los cuatro primeros juegos del presente certamen y el 78% de los minutos jugados, aunque seguía sin marcar gol, lo que ha hecho que sus detractores insistan en atacarlo.

“Es una vergüenza, una lástima”

“Y lo peor, hay quienes lanzaron a los cuatro vientos que debería regresar a la selección nacional, cuando no puede ni cumplir con Chivas. Es una vergüenza, una lástima ver el final de la carrera de un futbolista, que sigue siendo el líder goleador histórico de la selección, sea como boxeador veterano, dando lástima”, insistió el comunicador en su texto.

“Hoy Hernández es la caricatura futbolística de Chicharito, quien cautivó al mundo y que era una delicia ver meter goles con Manchester United, Chivas, Selección, incluso con Real Madrid. Hoy, es un jugador retirado que le vale el futbol”, sentenció en su dura crítica.