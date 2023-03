El futbol mexicano está viviendo una severa crisis y quedó demostrado en la pasada edición de la Copa del Mundo, en donde la Selección fue incapaz de superar la fase de grupos, por lo que se está iniciando un nuevo proceso bajo la tutela de Diego Cocca; sin embargo, una leyenda de Chivas dedicó unas fuertes palabras contra Memo Ochoa.

Una de las peticiones más recurrentes en el gremio futbolístico es la de comenzar a gestar la renovación generacional, ya que el Tricolor era una de las selecciones de mayor edad en Qatar 2022, por lo que el exportero del América ha sido blanco de críticas de aficionados e inclusive de este importante exjugador del Guadalajara.

Oswaldo Sánchez ironizó sobre el deseo de Memo Ochoa de ser partícipe de su sexta Copa del Mundo, en donde aseguró que él con 48 años estaría dispuesto a desempolvar sus guantes para ser contemplado nuevamente por Diego Cocca, quien es su “cuate”.

Jam Media

“Memo llegaría de 41, o sea, me parece que es momento de una renovación. Yo tengo 48, déjame regreso, voy a entrenar y regreso. La renovación en la portería, señores, ya es el momento. Yo tengo el teléfono de Diego (Cocca), es mi cuate (…) Yo creo que ya no tendría que ir (a la Copa del Mundo) porque para un portero que ya tiene cinco copas el de repente sentirse relegado que no va a ser influyente y titular puede ser contraproducente”, aseguró el analista de TUDN.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El futbol deberá detener su actividad a nivel de clubes durante una semana, por lo que la Liga Mx volverá a ver rodar la pelota el próximo fin de semana, por lo que el Clásico Tapatío se disputará el 1 de abril de 2023 en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

