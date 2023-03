La herida que sufrió Chivas con la derrota en el Clásico Nacional sigue doliendo en la afición rojiblanca; sin embargo, el entrenador del Rebaño, Veljko Paunovic ha realizado un llamado a la afición y a sus jugadores, en donde quiere dejar atrás ese descalabro y ahora enfocarse en encontrar una mejor versión futbolística.

“Acabo de tener una conversación con un aficionado que me decía: ‘tuvimos que haberle ganado al América’. Efectivamente, es lo que debimos haber hecho, pero ya está en el pasado, nos sirve para una reflexión y un aprendizaje. Ahora hay que levantar, crear nuevo momento y donde el equipo se vuelva a encontrar con la victoria y la confianza”, explicó en Fox Sports, previo al partido contra Toluca.

El estratega serbio dejó en claro que tiene detectados los aspectos en los que deben de mejorar los de la Perla de Occidente; sin embargo, es necesario regresar a la senda del triunfo cuanto antes, ya que aseguró que no existen los compromisos amistosos en el futbol.

“Lo que hay que hacer es volver a ser excelentes en los aspectos fundamentales del juego, en defensa no encajar goles, no conceder goles, no ejecutar el plan de juego del rival (…) Buscamos que las derrotas sean unas experiencias en las que podamos aprender. No queremos aprender más de las derrotas, hay que volver a ganar.

“No hay amistosos en el futbol, los que dicen que hay amistosos son normalmente los que pierden. Lo que tenemos que hacer es salir a dar nuestro futbol. No hay más, solamente hay mejora. Este equipo ya sabe cómo juega, lo que tenemos que mejorar y ahora hay que pulir”, concluyó Paunovic.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!