La humillación que recibió Chivas en el Clásico Nacional contra América sigue sin ser superada por la afición rojiblanca e inclusive por sus exjugadores, por lo que una leyenda del Rebaño levantó la voz contra los jugadores actuales por la burla que hizo Henry Martín en la cancha del Estadio Akron.

Es cierto que los tiempos han cambiado y con ello la manera de vivir la rivalidad del Clásico más importante de México; sin embargo, el exdefensor rojiblanco Joel Sánchez aseguró que en sus tiempos no se hubiera permitido una burla de la magnitud de la que cometió el actual atacante de las Águilas.

“El menos culpable fue quien hizo el festejo (Henry Martín), no voy a nombrarlo, pero si das pie a que te orinen, pues ¿De qué te quejas? A mi si alguien me orina en mi casa, sale sin un brazo, sin un ojo, algo le arranco. Hablo de mi casa, ya no juego, pero antes mi casa era el Estadio Jalisco y que alguien que te falte al respeto es algo delicado, no lo permitiría para acabar pronto”, admitió el Tiburón en palabras para Quiero Tv.

Muchos exfutbolistas del Guadalajara han manifestado su inconformidad por la falta de temperamento y carácter de los futbolistas que defienden hoy en día la casaca rojiblanca; sin embargo, se ha hecho una fuerte campaña para erradicar la violencia de este tipo de encuentros.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El futbol deberá detener su actividad a nivel de clubes durante una semana, por lo que la Liga Mx volverá a ver rodar la pelota dentro de un par de semanas, por lo que el Clásico Tapatío se disputará el 1 de abril de 2023 en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

