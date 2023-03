En la historia de Chivas ha habido ciertas decisiones que toma la directiva que suelen propinarle fuertes golpes a los aficionados, principalmente cuando ven cómo sus ídolos salen del Rebaño para enfundarse con los colores de otra institución, en donde uno de los casos más sonados y dolorosos fue el traspaso de Ramón Ramírez al América, en donde habrían estado involucrados Ricardo Peláez y Luis García.

El mítico exjugador que portaba el dorsal número 7 reveló cómo se suscitó su traspaso a las Águilas, en donde fue vendido pese a que estaba jugando la Final del Invierno 1998, por lo que surgieron versiones para explicar ese traspaso, en donde estarían involucrados el analista deportivo de TV Azteca y el exdirector deportivo del Guadalajara.

“Estábamos en la Liguilla, en aquella Final que perdimos trágicamente contra Necaxa en el Estadio Jalisco y empezó el rumor de que había interés por parte del América hacia mi persona. Yo no lo creía, pensaba que eso no podía suceder, pasar de Chivas a América.

“Sin deberla ni temerla, cuando se acaba la Final, me llama el contador Chapa, de la Federación y me dice que cuándo me voy a presentar con el América, que ya estaba vendido. Que en el juego de la Final de Ida entre Chivas y Necaxa, ya estaba vendido. Después los rumores que surgieron es que había una deuda de Chivas con Televisa, otra que había ido a cuenta de Ricardo Peláez y Luis García que habían venido a Chivas y que los habían fiado”, recordó Ramírez en entrevista con Ramón Morales para su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El futbol deberá detener su actividad a nivel de clubes durante una semana, por lo que la Liga Mx volverá a ver rodar la pelota dentro de un par de semanas, por lo que el Clásico Tapatío se disputará el 1 de abril de 2023 en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

