Chivas Femenil sufrió su primer descalabro de todo el Clausura 2023 y para desgracia de la afición rojiblanca fue contra el América en una edición más del Clásico Nacional; sin embargo, el entrenador del Rebaño, Juan Pablo Alfaro, quiere tomar el descalabro con mesura y negó rotundamente que exista dependencia en Licha Cervantes.

Desde la lesión de la Depredadora del gol, el Guadalajara ha tenido más dificultades para abrir las defensivas rivales; pero pese a eso habían sido capaces de mantenerse con triunfos recurrentes en el semestre, aunque tras la derrota en el Estadio Azteca volvieron las críticas y el deseo de que la atacante estelar de la escuadra tapatía regrese a la actividad.

“En ese sentido, no podemos concretar si no generamos; en anteriores sí tuvimos, no sé a lo que se le llama el no tener gol. Sin Licha, creo que tenemos veintiséis goles, el equipo lo viene haciendo bien. Hoy no generamos, pero no podemos escudarnos en Licha ni en nadie. El equipo tiene que saber trabajar los partidos con el equipo que está. Hoy nos costó generar, estar tranquilos, trabajar, ver la manera en la que podemos mejorar, simplemente como lo menciono: Levantar la cara y afrontar el siguiente partido con mejores conclusiones”, declaró el Pato en conferencia de prensa.

El timonel del chiverío aseguró que es necesario que aprendan de estos tropiezos, ya que no deberán otorgar tantas facilidades en los próximos compromisos, principalmente en la Liguilla, en donde se enfrentarán a rivales de peligro.

“Necesitamos aprender de estas derrotas, porque más adelante nos puede tocar otro equipo fuerte, estando en Liguilla no podemos permitirnos este tipo de errores que le dan la oportunidad al equipo rival. Debemos ser muy puntuales en ciertos aspectos para que no nos vuelva a suceder”, concluyó.

