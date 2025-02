Chivas vuelve a tener acción esta noche cuando enfrente a Cibao por la vuelta de la Concachampions 2025. A horas del partido Yael Padilla mantuvo un ida y vuelta con la prensa en la que respondió a la confianza que le da Óscar García Junyent y dejó mensaje al interior del Rebaño Sagrado.

No hay dudas de que el Guadalajara comenzó a llevar un proyecto interesante en el que se preocupa por darle lugar a los canteranos. En menos de seis encuentros el Guadalajara ya cumplió con la regla de los menores luego de darle minutos a Teun Wilke, Hugo Camberos, Miguel Gómez, Luis Rey y Mateo Chávez.

A ellos hay que sumar a Yael Padilla quien ha sido clave con goles y asistencias a lo largo de este inicio de campeonato. Es por este motivo que el canterano respondió a la confianza que le viene dando Óscar García y dejó un mensaje al interior del Rebaño Sagrado.

Yael Padilla se consolida en Chivas.

“Hay que salir concentrados desde el minuto uno, creo que eso nos falló allá en República Dominicana, pero ahora estaremos en casa y no tenemos que hacer fuertes acá con nuestra afición. Estoy seguro de que nos irá bien juntos”, comentó.

Y agregó: “Quiero seguir aportando siempre mi granito de arena. Me toca dejar todo en la cancha y ayudar al grupo más que se pueda. Me ha tocado estar jugando y eso te sube la confianza, me han estado dando minutos y yo siempre trato de aprovecharlos al máximo y dar lo mejor de mí”.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2025?

Chivas volverá a ver acción el próximo miércoles cuando enfrente a Cibao en la vuelta de la Concachampions 2025. Por otro lado, en el Clausura 2025 volverá a tener acción el próximo sábado cuando choque contra Toluca por la jornada siete en el Estadio Nemesio Diez.