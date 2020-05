Brizuela marcó al Pelado Almeyda como el técnico más influyente en su carrera

Isaac Brizuela es uno de los actuales referentes del plantel de las Chivas de Guadalajara y con casi 6 años en la institución ha visto pasar diferentes jugadores y directores técnicos y aún así no dudo en señalar a Matías Almeyda como el que más lo marcó.

"Considero que Matías Almeyda por tener ya más tiempo con él. Se lograron cosas importantes, la afición lo quiere mucho, es una gran persona y trataba de buena manera al jugador", expuso el Cone en una charla con Bolavip.

A sus 29 años ya se puede considerar a Brizuela como un jugador experimentado y es algo que se puede notar en sus declaraciones en las cuales dejó buenas consideraciones para los demás entrenadores que le han tocado en el Rebaño Sagrado.

"Me han tocado muchos. El que me trajo fue Chepo de la Torre, que me debutó en Toluca. Me tocó estar con Tomás Boy que confió mucho en mí. José Saturnino Cardozo también me conocía y tuve buenas etapas con él. Ahora con Tena nos ha ido bastante bien, es un cuerpo técnico muy apasionado y dedicado, les encanta hacer buen grupo", continuó.

El Cone Brizuela sigue siendo un jugador muy importante en el esquema de las Chivas porque a pesar de la gran inversión que realizó la directiva para reforzar el equipo, el sigue siendo uno de los titulares de Luis Fernando Tena en este Clausura 2020.