Chivas Femenil aseguró su pase a la siguiente ronda después de golear a domicilio 0-4 al Toluca en el marco de la jornada 17 del Apertura 2021 de la Liga MX Femenil. Las rojiblancas cierran de esta manera su participación en la ronda regular dejando una gran imagen y con aspiraciones a quedarse con el título.

Tras dirimir el resto de resultados en la última fecha, desde la competición se han dado a conocer los cruces de cuartos de final de la Liguilla, en donde habrá un Clásico Nacional con el emparejamiento del Rebaño con Las Águilas del América.

Aún no se han dado a conocer las fechas para los duelos de ida y vuelta de esta ronda, sin embargo, desde las instalaciones de Verde Valle las dirigidas por Edgar Mejía ya están pensando en la llave ante las eternas rivales. El resto de duelos en esta ronda lo componen Tigres UANL vs. Cruz Azul; Monterrey vs. Xolos; y Atlas vs. Santos Laguna.

Los pronósticos sonríen a los intereses del Rebaño para este compromiso: ya en la jornada 12 del torneo en curso, ambos equipos se vieron las caras en el Estadio Akron en lo que fue una disputa de alto voltaje en la que las locales terminaron imponiéndose con marcador de 2-1.

No obstante, la paridad reina entre las dos escuadras: las Chivas fueron cuartas en la tabla de posiciones con 33 unidades; mientras que las americanistas quedaron solo un peldaño por debajo con 31 puntos en su haber, por lo que ese Clásico en el Estadio Akron terminó resultando vital para sus clasificaciones finales.