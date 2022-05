La institución de Chivas es una familia y siempre hay apoyo absoluto entre todos los representantes del conjunto rojiblanco y así quedó manifestado este lunes cuando la escuadra Femenil tuvo unas visitas especiales en la tribuna para alentarlas en el duelo de Liguilla contra Pumas.

La escuadra del Guadalajara vivió un partido sumamente complicado contra las universitarias, ya que las felinas sorprendieron desde el primer tiempo yéndose arriba en el marcador por ventaja de dos anotaciones, pero contaron con el respaldo de toda la institución.

La directiva cuenta con algunos palcos en el Estadio Akron donde suelen enviar a las y los futbolistas que no están disponibles para un encuentro, por lo que este lunes ahí se encontraban jugadoras como Yashira Barrientos, Dayana Madrigal, Rubí Soto, entre otras, pero aparecieron otras personas que no dejaron de alentar al Rebaño Femenil.

Varios futbolistas del primer equipo como Fernando Beltrán, Jesús Molina, Isaác Brizuela y Antonio Briseño acudieron al recinto, incluso con sus respectivas familias, para apoyar a sus compañeras en su búsqueda por un boleto a la Semifinal de la Liga Femenil contra la escuadra de Pumas.

¿Cuándo se jugará Chivas Varonil?

Este lunes se dieron a conocer los horarios de las series de Liguilla, en donde el primer episodio de la serie contra Atlas se jugará el jueves en la cancha del Estadio Akron en punto de las 21:05 horas, mientras que el duelo de Vuelta en el Estadio Jalisco se disputará el domingo en punto de las 18 horas.

