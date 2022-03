La victoria obtenida este lunes en el Estadio Akron contra el Puebla no es sinónimo de felicidad absoluta en el cuerpo técnico de Chivas Femenil, ya que el entrenador rojiblanco, Juan Pablo Alfaro, reconoció estar tranquilo pese a ganar solo por un gol, aunque sí deberán seguir trabajando para ser mejores de cara al marco rival.

“No me preocupa, me preocuparía que no generáramos. Necesitamos ser más contundentes, trabajar más en eso. No siempre se puede ganar con goleada, el chiste es ganar, siempre se intenta o se tiene la idea de que sea con mayor diferencia, pero un triunfo es un triunfo”, explicó el estratega en conferencia de prensa.

El ‘Pato’ reconoció que la victoria era importante para seguirse fortaleciendo en lo anímico, pero sí hay muchos aspectos por mejorar, principalmente en el manejo del esférico, debido a que hubo muchos errores en pases de rutina contra La Franja.

“Con el resultado me quedo contento, siempre sumar de a tres y en casa siempre va a ser muy positivo. El partido fue muy trabado, muy ríspido, tuvimos muchas imprecisiones en la circulación del balón, hay mucho por mejorar. Lo rescatable es el triunfo”, concluyó Alfaro.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil?

Tras una semana de intensa actividad por la jornada doble, el Guadalajara se tomará un ligero respiro al tener una semana larga de trabajo hasta su próximo compromiso, mismo que se disputará el próximo lunes 28 de marzo cuando visiten al León, escuadra que marca en la parte media de la tabla general en este Clausura 2022.

