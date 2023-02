Chivas Femenil está teniendo un arranque de Clausura 2023 con múltiples dificultades tanto a la ofensiva por la falta de contundencia, como en la defensiva ya que han comenzado perdiendo en tres de los seis partidos que han disputado, por lo que el entrenador del Rebaño, Juan Pablo Alfaro, reveló que hay factores puntuales que se deben de pulir en su equipo.

“Más bien me ocupa, no me preocupa. Debemos seguir trabajando en esa parte, que anteriormente nos estaba dando más dividendos el hecho de que manteníamos el cero, sigue siendo uno de los objetivos del equipo, pero no podemos regalar tanto, el ponernos abajo en el marcador cuando no hay ningún tipo de necesidad de pasar de eso por la capacidad del equipo.

“Pasa más por otros aspectos que hay que corregir y hacerles ver a las jugadoras, seguir trabajando. Es un área de oportunidad muy clara e importante que tenemos que ver, el guardar el cero, el generar y concretar las jugadas que estamos teniendo”, explicó el estratega en conferencia de prensa.

El Pato reconoció que existe un problema de actitud en el interior del Rebaño, por lo que deberá trabajar en torno a la concentración desde el silbatazo inicial para no tener que venir de atrás.

“Es un problema de actitud y concentración, algo que tenemos que corregir desde el minuto cero del partido, entrar más enfocadas, metidas e intensas, para que el rival no obtenga ninguna ventaja”, concluyó Alfaro.

