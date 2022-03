La obtención de la calificación anticipada en el conjunto de Chivas no es motivo de felicidad absoluta en el conjunto rojiblanco, ya que el entrenador, Juan Pablo Alfaro, admitió que no bajarán el ritmo y respetarán a los adversarios mostrando todo su potencial para también llegar motivadas a los Cuartos de Final.

“Seguir trabajando de la misma manera. Debemos potencializar todavía más los conceptos que se vienen trabajando, tratar de hacerlo en los partidos. No relajarnos, independientemente del rival que nos toque. La manera en que lo podemos respetar es dar nuestro mejor esfuerzo, presentando nuestra mejor versión para que el equipo siga manifestando el buen futbol que está tratando de implementar”, declaró el estratega en conferencia.

El ’Pato’ admitió que pese a que ya lograron un objetivo, aún faltan otros como el de concluir entre los mejores equipos para poder cerrar los juegos de Fase Final en el Estadio Akron, ya que eso beneficia en el camino rumbo al título.

“No podemos relajarnos, cantar victoria porque ya estamos con la calificación. Nos quedan cinco partidos importantes que debemos tomar con la seriedad que merece. Necesitamos cerrar lo mejor posible para terminar en los primeros lugares, porque beneficia al momento de visitar y cerrar en casa. Es uno de los objetivos que nos trazamos”, puntualizó.

¿Presiona el mantener el invicto?

“Es producto del trabajo que vienen haciendo las chavas. Vamos paso a paso, no nos fijamos tanto en eso, tratamos de dar nuestra mejor versión en cada partido. No hemos tomado en cuenta eso, queremos afrontar los partidos como se requiere. No es una obsesión el mantener el invicto, si no se da y nos toca una derrota, sabremos tomarlo con mucha conciencia”, concluyó Alfaro.

