El Apertura 2022 fue un torneo sumamente atípico y complicado para Chivas Femenil debido a que dominaron por completo la fase regular al consolidarse como líderes generales y máximas favoritas al título; sin embargo, cayeron en Semifinales contra el América, por lo que Blanca Félix salió a dar la cara y el cómo se tomó dentro del club tras dicho tropiezo.

La histórica guardameta rojiblanca está segura de que en el Guadalajara no se voltea a ver a otras instituciones, sino que ahora será una revancha no contra las azulcremas, sino contra ellas mismas para poder seguir creciendo como equipo e inclusive seguir consolidando el proyecto que presumen con más títulos.

“Creo que más que revancha contra ellas, es contra nosotras mismas. El equipo siempre buscamos motivarnos y trabajar en base a nosotras, lo que nosotras hacemos y dejamos de hacer. Más que eso, es revancha de nosotras, porque sabemos que tenemos el equipo, que tenemos la calidad para poder sobresalir y ser un equipo de esos que buscan los primeros lugares. Más que revancha contra ellas, es contra nosotras, para seguir poniéndole la cereza al pastel del trabajo que venimos haciendo y del proceso que traemos, porque no es de la noche a la mañana el llegar a donde estamos ahorita.

“Ha sido un trabajo duro y largo. Este tipo de caídas sirven para hacernos más fuertes, para mejorar, para madurar porque tenemos un equipo muy joven, para que también las chicas ya vayamos madurando para sobrellevar mejor los torneos, sobre todo en los momentos en que las cosas se ponen difíciles”, declaró Félix en entrevista con Rebaño Pasión.

La enseñanza de la eliminación contra América

La cancerbera del Guadalajara explicó que ahora las jugadoras están obligadas a entregarse todavía más para que les alcance nuevamente para ser campeonas de la Liga Mx Femenil, por lo que espera que su revancha deportiva sea en este Clausura 2023.

“Creo que siempre aprendas más cuando pierdes, cuando no llegas a tu objetivo, analizas más. En lo personal, empezar a hacer un poquito más de lo que ya se hace, porque trabajamos muchísimo, somos uy equipo bastante exigente, no solo desde la afición, sino entre nosotras, como compañeras nos exigimos mucho, uno mismo se exige mucho. Cuando ves que te estás exigiendo y no alcanza, es subirle otra rayita más. Eso es lo padre del futbol, te da revanchas, que te da la oportunidad de levantarte si caes, tienes revanchas. No nos volvemos locas si perdemos, siempre buscamos ir paso a paso, ir mejorando en pasitos pequeños, pero siempre el buscar ir hacia arriba”, concluyó.

