Hablar sobre Chivas Femenil es hablar de Blanca Félix, guardameta que se ha convertido en un referente de la aún joven historia del conjunto rojiblanco, ya que ella ha sido crucial para conseguir los tres títulos que ostenta la institución tapatía hasta ahora, por lo que sueña con poner su nombre junto a leyendas como Jaime Tubo Gómez u Oswaldo Sánchez.

La cancerbera rojiblanca, con sus apenas 26 años de edad, está convencida de que aún tiene mucho por darle a la institución tapatía, por lo que se entrega al máximo para poder ser contemplada, en un futuro, entre las grandes leyendas que el club rojiblanco ha tenido bajo los tres postes.

“Sería un sueño para mí, más que un sueño, porque ni en mis más grandes sueños me imaginaba que iba a pasar esto que he vivido. No es algo que en este momento piense o que diga: ‘seré como una leyenda’, porque todavía busco conseguir más cosas, estoy enfocada en querer aportarle a Chivas, en querer darle a Chivas todo lo que yo puedo ofrecerle. Ya conforme pasan los años, cuando sea más grande y me retire, ya veré si sí quedo como leyenda o no.

“Sería un sueño para mí, porque no cualquiera lo es en una institución como lo es Chivas. Sobre todo, porque crecí viendo leyendas y que ahora yo tenga esa posibilidad, pareciera que es mentira. Estoy trabajando duro para seguir haciendo historia y aportarle al club, para que al final de mi carrera o de mi etapa aquí diga: ‘lo di todo, estoy tranquila, me esforcé al máximo, les di lo mejor de mí”, explicó en entrevista con Rebaño Pasión.

¿Cuándo debutará Chivas Femenil en el Clausura 2023?

La espera por fin concluyó y el Guadalajara volverá a la actividad el próximo viernes 6 de enero de 2023 en punto de las 19:06 horas, tiempo del centro de México para recibir en la cancha del Estadio Akron a las Pumas de la UNAM en la primera jornada del Clausura 2023.

