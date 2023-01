La rivalidad entre Chivas y América es sin duda la más importante de todo el futbol mexicano, en donde la polémica es constante sobre cuál es el equipo más grande de todo el país, por lo que el mediocampista rojiblanco, Fernando Beltrán, no dudó en asegurar que el Guadalajara sigue siendo el mejor.

Pese a que las Águilas presumen hoy en día más campeonatos de Liga que los rojiblancos, el Nene está convencido de que el Rebaño sigue siendo la institución más importante de México, asegurando que el reto de posicionarlo en la cima de la Liga Mx ha sido sumamente complicado.

ver también Bajas a unas horas del debut contra Rayados

"Chivas sigue siendo el mejor de México, no me gusta hablar porque no he sido campeón tampoco, pero el campeonato aquí vale más que en cualquier equipo, sé lo que es sufrir aquí para poder llegar, vas con todo en contra. Cuando subí acá, comencé a ver lo difícil que es el reto de poner a Chivas en lo más alto", aseguró en entrevista para TUDN.

Encuesta ¿Cuánto tardará Paunovic para ser campeón con Chivas? ¿Cuánto tardará Paunovic para ser campeón con Chivas? Un torneo Un año Más de un año No será campeón YA VOTARON 1822 PERSONAS

Beltrán debutó en el primer equipo del Guadalajara bajo la tutela de Matías Almeyda en el Apertura 2017, es decir, el torneo siguiente a conseguir el campeonato, por lo que le ha tocado vivir un ciclo complicado para la institución.

¿Cuándo debutará Chivas en la Liga MX?

Tras concluir su participación en la Copa Sky, el Guadalajara ya trabajará para preparar su presentación en el Clausura 2023, mismo que se suscitará el próximo sábado 7 de enero del 2023 cuando los tapatíos visiten a Rayados en la cancha del Estadio BBVA.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!