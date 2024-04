Chivas Femenil se prepara para volver a ver acción ante Cruz Azul luego de que haya anunciado la salida de Antonio Spinelli. Por otro lado, en medio de esto Blanca Felix rompió el silencio para hablar de su futuro y dijo que le gustaría retirarse en el Guadalajara.

Las rojiblancas estrenaron nuevo entrenador para lo que queda del campeonato luego de que se haya confirmado la salida del argentino. Esto se da luego de la goleada que recibieron ante Pachuca por la jornada 15 del Clausura 2024.

En medio de todo esto Blanca Felix habló con Fox Sports sobre su actualidad en Chivas Femenil. En la misma charla señaló que será importante tener en el cierre del campeonato a Licha Cervantes en el Guadalajara.

“Obviamente es importante por lo que es. Es nuestra goleadora y siempre es mejor tenerle con nosotras. Nos da gusto que pueda regresar para el cierre del torneo”, expresó la portera sobre su compañera. Por último, explicó que su gran objetivo es retirarse con la playera rojiblanca, pero que está abierta a otros equipos.

Blanca Felix afirmó que quiere retirarse de Chivas Femenil. (Foto: Imago7)

“Pienso en Chivas y quiero estar aquí, me quiero retirar aquí. El futbol da muchas vueltas y no le cierro las puertas a nada. Al final yo trabajo para seguir aquí, para poder retirarme aquí y trabajo en base de eso. Si se me abre una puerta, pase lo que pase, no me cierro a nada, pero te soy sincera mis sueños y objetivos están aquí”, cerró la portera.

¿Qué sigue para Chivas Femenil por el Clausura 2023?

Chivas Femenil viene de caer por 3-0 ante Pachuca por la jornada 15 del Clausura 2024 en el Estadio Hidalgo. Por otro lado, el próximo domingo enfrentarán a Cruz Azul por la jornada 16 en el Estadio Akron a las 17:00 del Centro de México.