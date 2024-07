Chivas Femenil es uno de los clubes que más ha trabajado en la profesionalización del futbol de mujeres en todo México, por lo que Nelly Simón, directora deportiva del Rebaño, ha impulsado las fuerzas básicas; sin embargo, el club rojiblanco se olvidó de una de sus canteranas.

Luisa de Alba fue parte de aquella generación que consiguió el título de Liga MX en el Clausura 2022 sobre el Pachuca y una semana después el Campeón de Campeonas frente a Rayadas, por lo que su nombre es histórico para la institución.

Sin embargo, la delantera salió a préstamo a Santos en el verano del 2023; sin embargo, las de la Comarca Lagunera no hicieron válida la opción de compra y regresó al redil, aunque no fue aceptada para la pretemporada por parte de Joaquín Moreno.

Nadie de Chivas Femenil informó sobre lo que sucedió con la delantera, ni con sus compañeras Karol Contreras y Cynthia Rodríguez, en donde solamente la última fue recibida en el conjunto rojiblanco y fue inscrita con la plantilla tapatía.

Ante tal situación, De Alba buscó acomodo en otro club del Circuito Rosa, encontrando acomodo en el conjunto del Puebla, escuadra con la que debutó el domingo frente a Monterrey, presumiéndolo en redes sociales.

¿Cuándo se jugará el partido de Chivas Femenil vs. Mazatlán?

El calendario de la Liga MX Femenil es un caos con partido reprogramados debido a la participación de algunos clubes en competencias internacionales, por lo que el Guadalajara volverá a jugar hasta el 30 de julio cuando reciba en el Estadio Akron al Mazatlán.