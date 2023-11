Antonio Spinelli, director técnico de las Chivas de Guadalajara, no ocultó el domingo su felicidad tras imponerse 2-1 (5-1) sobre Toluca. Un triunfo en los Cuartos de Final de Vuelta del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX Femenil que se celebró en el Estadio Akron. El timonel reconoció que apenas llegan a la instancia en la que “tiene que estar siempre mínimo” y advirtió a su rival en la Semifinal tras una alerta de Clásico Nacional.

El Rebaño Sagrado Femenil venía de sellar su pase en Toluca con un contundente 0-3 en su visita al Estadio Nemesio Diez. Con los goles de Alicia Cervantes (21′ y 44′ de penal), las rojiblancas confirmaron su superioridad en la cancha. Celia Bensalem (90′) maquilló el resultado en los segundos finales. Ahora, trabajarán en la Academia Rafael Márquez para prepararse con miras a una serie que definirá a la finalista del Apertura 2023.

El Guadalajara Femenil ahora aguarda por la definición de su rival este domingo, cuando se completen las llaves de Cuartos de Final. Tigres, con una ventaja 3-1 sobre Pumas, buscará apartar su boleto en el Estadio Universitario. Mientras que Rayadas, también con el dominio en la serie (2-1), enfrentan a Tijuana en Monterrey. De mantenerse todo como viene, serían unas semifinales de Clásico: Chivas contra América y Tigres frente a Rayadas.

Con ese panorama, Tony Spinelli compareció a la conferencia de prensa tras la victoria en el Estadio Akron. El timonel reconoció su felicidad por alcanzar una instancia que para su equipo “no es ajeno“. Además, aprovechó para enviar una advertencia a su siguiente rival, sea América o cualquier otro.

¿Qué dijo Antonio Spinelli tras la victoria de Chivas Femenil?

Antonio Spinelli reconoció su “felicidad por la misión (cumplida), de algo que Chivas no es ajeno. Chivas tiene que estar siempre mínimo en semifinales, como piso. Creo que logramos hacer un torneo para estar a la altura de las circunstancias y lograr llegar a esta instancia. Ahora, una vez que ya estamos en esta instancia, soñamos con el 27 de noviembre, levantar la copa“.

El entrenador argentino de Chivas Femenil reiteró: “Mucha felicidad, muchas sensaciones encontradas, todas obviamente que positivas. Cuando llegué sabía a donde venía, pero tampoco sabía la realidad del día a día, con qué me iba a encontrar. Soy un agradecido, muchísimo a Nelly Simon, quien fue la que confió en mi para encabezar el proyecto a partir de esta temporada. Obviamente, que a toda la comisión directiva, a todo el club Chivas que confió en mi también. Pero sobre todas las cosas con las jugadoras, cuerpo técnico y jugadoras“.

El Tano Spinelli señaló de forma especial en su intervención que “las jugadoras son las que se llevan el mayor mérito de esto y con justa razón. Porque no es fácil que venga una persona nueva, porque no es fácil que el equipo tenga una identidad de juego. Porque no es fácil que el equipo sea la valla menos vencida del campeonato, (tener a) la líder en asistencia, la goleadora del torneo. Que ya el equipo, lo ves jugar y tenga una identidad marcada y eso no hubiese sido posible sin el compromiso de las jugadoras“.

La advertencia de Chivas Femenil a su próximo rival

El técnico de Chivas Femenil admitió en conferencia de prensa que “tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, por el torneo que hicimos de luchar con todas nuestras fuerzas, responsabilidad y sacrificio de llegar a la final. Independientemente del rival que sea, en este momento podría ser América, también hay que esperar a los partidos de mañana (lunes), sobre todo el de Tigres-Pumas, que es el que puede llegar a cambiar las llaves y demás. Hasta que el partido no este consumado, no te puedo dar un juicio de valor sobre el rival que vamos a enfrentar“.

Aprovechó para advertir a su siguiente rival en la Liguilla del Apertura 2023 Femenil y aseveró que “lo que sí puedo decir es cómo Chivas se va a preparar o cuál es la cabeza con la que va a competir Chivas en la instancia de semifinal, como tiene que ser independientemente del rival. Porque le quieres ganar a todos, pero le tienes que ganar al que te toca“.

Añadió en su discurso de advertencia que “son cuatro ahora los equipos que ambicionan con salir campeón y los cuatro creo que vamos a dar todo lo mejor que tenemos, sin guardarnos nada hasta quedar vacíos, para poder lograr levantar la copa el 27 de noviembre y nosotros queremos estar ahí. Independientemente si es el América o el rival que sea“.

Antonio Spinelli confía en su defensa y reiteró advertencia

Tony Spinelli admitió que la ofensiva rival: “No me preocupa, porque me ocupo. No deja de ser un equipo al que le han convertido solo 12 goles en 19 fechas, es muy poco. Tuvimos 10 partidos de valla invicta, más de la mitad de los partidos. Con lo cual, nos ocupamos para que no nos preocupe. Creo que una de nuestras fortalezas es la solidez defensiva, aunque somos un plantel que juega mucho con la pelota y generamos mucho volumen de juego y somos un equipo agresivo que intenta generar muchas situaciones de gol. Creo que una cosa que más le destaco al equipo es las cualidades tácticas que tiene, es un equipo equilibrado“.

El Tano reiteró en su advertencia que “trabajaremos en función del rival que nos toque para jueves o viernes. No sé cuándo será el partido de ida de la Semifinal para ajustar. Siempre buscando ajustar para buscar la perfección que sabemos no existe, pero para llegar de la mejor manera para la próxima instancia“.