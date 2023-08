Chivas Femenil se mantiene como uno de los clubes más poderosos del Apertura 2023, por lo que es uno de los candidatos más serios al título del Circuito Rosa, situación que no pasa desapercibida por el entrenador Antonio Spinelli que reconoció que en su mente solamente tiene una cosa: conseguir el campeonato con el Rebaño.

Este viernes, el club compartió un video sobre lo que se vivió dentro y fuera de la cancha durante el partido contra Tigres Femenil, en donde se mostró parte del discurso que brindó el Tano, en donde pidió a sus futbolistas hacer un compromiso: conseguir el título.

“Siento que es el equipo con la idea de juego que yo pregono y van tres semanas. Imagínense en tres meses, imagínense en seis meses, imagínense en un año. Si en tres semanas hicimos esto, en seis meses somos campeones. Y si no lo somos en seis meses, yo de Chivas no me voy sin el campeonato. ¿Me acompañan en esa?”, declaró el estratega argentino en un video difundido en Chivas TV.

El Guadalajara marcha actualmente en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 17 puntos, siguiendo de cerca a América y a Tigres, quienes presumen 24 y 22 puntos, respectivamente, aunque ambos clubes ya tienen un partido más que las rojiblancas, quienes jugarán este domingo en la cancha del Estadio Akron.

¿Cuándo se jugará el duelo entre San Luis y Chivas Femenil?

El próximo compromiso para el conjunto tapatío volverá a ser en calidad de visitante y el chiverío viajará a San Luis para enfrentar al conjunto potosino el próximo domingo 27 de agosto en la cancha del Estadio Alfonso Lastras en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.