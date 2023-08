Chivas Femenil se mantiene como uno de los equipos más poderosos de todo el futbol mexicano; sin embargo, el entrenador del Rebaño, Antonio Spinelli, se está caracterizando por ser un gran motivador dentro del vestidor, lanzando un poderoso mensaje que pone a temblar a la Liga Mx Femenil.

Previo al compromiso entre el Guadalajara y Cruz Azul en el que las tapatía se impusieron por marcador de 1-5 sobre las celestes, el Tano lanzó un poderoso discurso en el que aseguró que su equipo es “invencible” debido al arduo trabajo que están realizando las jugadoras a diario para alcanzar su mejor versión futbolística.

“Una cabeza ganadora da confianza, pero confianza en el buen sentido. Confianza de decir soy superior, pero soy superior porque me dediqué para ser superior, me preparo todos los días para ser superior, para ser las mejores. Tenemos cabeza ganadora. Yo creo que el equipo y un club que se construye con cabeza ganadora, no tiene rival. Somos invencibles, somos irrompibles. Vamos, carajo. Vamos, Chivas”, declaró en el vestidor según un video de Chivas TV.

El Guadalajara marcha invicto en el Apertura 2023 con 17 puntos de 21 posibles, manteniéndose en el tercer lugar general, siguiendo muy de cerca a Tigres que presume 19 unidades y América que tiene 21, siendo el único club que marcha con paso perfecto en el Circuito Rosa.

¿Cuándo se jugará el duelo entre San Luis y Chivas Femenil?

El próximo compromiso para el conjunto tapatío volverá a ser en calidad de visitante y el chiverío viajará a San Luis para enfrentar al conjunto potosino el próximo domingo 27 de agosto en la cancha del Estadio Alfonso Lastras en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.