El paso de Antonio Spinelli por Chivas Femenil superó las expectativas en el Apertura 2023, ya que sin pretemporada lograron alcanzar la Semifinal de la Liguilla de la Liga MX. Debido a esto se dio continuidad a un proyecto que ilusionaba a toda la afición porque se jugaba bien, se goleaba y se pensaba siempre en la portería rival. En otras palabras, se jugaba como la historia del Guadalajara exigía.

El andar del Clausura 2024 no fue el mismo que en el certamen anterior, pero se mantenía la ilusión por estar dentro de la Liguilla. Sin embargo, a pocas jornadas del inicio de la Fiesta Grande se dio a conocer que habían sido despedidos.Sobre este tema se expresó Gastón Camargo, ex auxiliar del Tano, en diálogo exclusivo con Rebaño Pasión.

“Por sorpresa, también pensá que nosotros llegamos de manera parecida, ¿no? Dos días antes del campeonato, sin tener pretemporada, y el técnico se va tres días antes del campeonato cuando hizo toda la pretemporada para arrancar. De ahí ya podemos prever qué podría pasar más adelante con vos”, señaló por su salida del cuadro Rojiblanco.

El balance Gastón Camargo por Chivas Femenil

Actualmente Gastón Camargo se encuentra en Argentina como entrenador de Huracán Femenil, luego de que haya sido recomendado por el Tano Spinelli. A la distancia el exauxiliar rojiblanco no mira con bronca su paso por el Rebaño Sagrado, sino que lo toma como gran experiencia por los resultados que se fueron dando a lo largo de los diferentes partidos.

“En ese primer campeonato nosotros pudimos darle nuestra impronta al equipo. El equipo jugaba con línea de tres y de cuatro. Teníamos bien trabajada la presiones. Como toda idea nueva tenes que convencer al plantel y la idea se dio. Los resultados hablan por sí solos. Goleadora del campeonato, valla menos vencida, Carolina récord histórico de asistencia, tuvimos el debut de Dana Sandoval. Fue un buen torneo”, comentó.

Gastón Camargo fue ayudante de Antonio Spinelli en Chivas Femenil. (Foto: Instagram)

Como decíamos el Clausura 2024 no fue el mejor, por lo que Gastón Camargo no esquiva la autocrítica y da las razones por las que no se dieron los resultados. “Cuando arranca el otro torneo veníamos con muchas lesiones. No pudimos contar con Monse Hernández, Rubí Soto, Gabi Valenzuela. En las primeras fechas se lesiona Viridiana Salazar, Licha Cervantes, no hubo tantas incorporaciones para suplir estas lesiones. Teníamos muchas baja. Hubo muchas lesiones y falta de jugadoras. Esto afectó en el rendimiento. Después falta de suerte”, consideró.

Sin embargo, para el exauxiliar técnico, no piensa que fueron superados en gran medida en todo el campeonato. “Salvo la presión de Juárez, Atlas, con muchos errores técnicos nuestros, y Pachuca, yo no siento que nos hayan ganado en duelo táctico o que nos hayan pasado por arriba. Eso te marca un poco el sentir nuestro”, expresó.

Y agregó: “Hay muchas cosas que la gente no ve en el día a día que el equipo consiguió, pero que estuvieron muy trabajadas para que el equipo consiguiera este vuelo y este récord. Por arriesgar también, porque creo que si estás en Chivas tienes que ser protagonista. Nosotros arriesgamos muchas veces y terminamos mano a mano. Lo teníamos hablado con las jugadoras porque confiábamos en nuestras defensoras y en la jerarquía y que si no podes jugar mano a mano en Chivas significa que no podes jugar. Arriesgamos en una porción del campo para sacar ventaja en otra zona”.

¿Por qué no siguieron en Chivas Femenil?

En momentos de crisis se espera la sensatez y tranquilidad de la directiva para encontrar el mejor camino para salir del mal momento. Sin embargo, poco se vio de esto cuando se decidió de manera unilateral abrupta salida de Antonio Spinelli y su ayudante de Chivas Femenil a pocas jornadas para el inicio de la Liguilla.

Es más, Gaston Camargo le explicó a Rebaño Pasión que a pesar de algunos malos resultados las jugadoras estaban motivadas en que creían que podían vencer a América, equipo que se perfilaba a ser rival en los Cuartos de Final. Entonces, ¿qué motivó el final de este proyecto?

“La decisión de la salida del club no fue nuestra. Es una decisión que tomó la directora deportiva. No es que nosotros salimos por algo en particular”, remarcó el exauxiliar del Guadalajara. Y agregó: “Después podemos analizar los torneos. Nosotros llegamos un miércoles y el sábado debutamos contra Tijuana. Nosotros veníamos analizando, por eso arrancamos con el pie derecho. Veníamos trabajando hace un mes en Argentina. Teníamos todo analizado, teníamos visto, sabíamos las jugadoras que habían contratado en este mercado de pases. Teníamos preparado como iba a ser nuestro modelo de juego, cómo queríamos jugar, sabíamos que las jugadoras lo podían hacer por la calidad técnica y táctica que tienen. Fue un sacudón para las jugadoras y el cuerpo técnico que quedó. Nosotros llegamos de la noche a la mañana. De Argentina para hacernos cargo de un equipo que necesitaba hacer un vuelco porque obviamente por algo nos llamaron”.

Por otro lado, Gaston Camargo lanzó, implícitamente, una dura crítica a Nelly Simón al recordar cómo tomó la decisión de la directora deportiva. “Por sorpresa, también pensá que nosotros llegamos de manera parecida, ¿no? Dos días antes del campeonato, sin tener pretemporada, y el técnico se va tres días antes del campeonato cuando hizo toda la pretemporada para arrancar. De ahí ya podemos prever qué podía pasar algo con vos más adelante. Lo tomamos con sorpresa, el equipo matemáticamente estaba dentro de la Liguilla porque los equipos que estaban décimo, noveno y octavo se enfrentaban entre sí”, expresó.

Y añadió: “Después sabiendo que el equipo que íbamos a enfrentar era América y veníamos de ganarle, con las jugadoras super convencidas sabiendo como le teníamos que jugar. Obviamente que nos tomó por sorpresa (la salida). Después está la decisión del club, cabeza bajar y a seguir. Ojalá algún día se vuelvan a cruzar los caminos”.

Por otro lado, aunque destaca que le gustaría volver a trabajar con Chivas, señala que lo haría con cambios. “Obviamente uno aprende de las experiencias. Solamente voy a decir que cambiaría muchas cosas, como todo. Porque sino estarías aprendiendo. La culpa es importante porque, al margen que pasas, siempre tenes que aprender que tenes que cambiar. No te voy a decir, pero cambiaríamos muchas cosas”, cerró Gastón Camargo.