Antonio Spinelli ha lanzado la última flor a su exjugadora Alicia Cervantes. Tras su salida de Chivas Femenil, dio un último elogio a la gran líder del Guadalajara femenino para cerrar así un ciclo poco afortunado, mismo que se vio obligado a cortar tras no cumplir con las expectativas planteadas al inicio de su proyecto.

Pero no por haberse ido con un amargo sabor de boca, el Tano escupió para arriba, por el contrario, no tuvo sino palabras de admiración para Licha, e incluso consideró su etapa al frente de este club como uno de los mejores episodios de su vida. En gran medida, gracias a que tuvo el privilegio de dirigir a la de San Ignacio Cerro Gordo.

¿Qué dijo Spinelli sobre Licha Cervantes?

“Licha es la mejor delantera de la liga, no está en discusión. Me rindo ante esa calidad de jugadoras como Licha, tenía movimientos dentro del área, se los vi a pocos delanteros también en el sector varonil. David Trezeguet, le decía que era similar, pivotea y descarga, se queda en el área bien posicionado, participa y juega por la banda, es muy difícil para una defensora porque tiene que ser una marca individual. Te juegan todos los modelos de juego, es agresiva. El propio mexicano no es consciente de las jugadoras que tiene”, dijo Spinelli en entrevista con ESPN.

Alicia forma parte del selecto grupo de las goleadoras históricas de la Liga MX Femenil, junto a Katty Martínez y Desirée Monsiváis. De hecho, ha ganado en tres ocasiones el título de goleo al haberlo conseguido en el Apertura 2021, Clausura 2022 y Apertura 2023. “Haberla entrenado fue un placer, no solo a ella, a varias, fue uno de los planteles que más a gusto me sentí”, abundó.

Lo que dijo el Tano sobre la Liga MX Femenil

Spinelli hizo un análisis sobre la Liga MX Femenil, campeonato que consideró como uno de los mejores del mundo, pues es capaz de mover masas y atraer a grandes futbolistas de talla internacional.

“Las jugadoras no tienen la necesidad (de salir) porque la liga es competitiva, muchas extranjeras recaen a México por el nivel. Está al nivel de las top, tendemos a mirar que lo de afuera es mejor, yo no sé si la liga mexicana está de lejos de otras del mundo. Esta liga no tiene nada que envidiar a las ligas top, en todo sentido, a nivel estructura, infraestructura y realización de la liga. Nosotros llegamos tres días antes y ya sabemos contra quién. Estamos en un escenario ideal, por eso tomé a México como mi lugar de residencia. Lo organizativo y la estructura de los clubes. Me impactó la infraestructura, la organización, el calendario y las canchas”, sentenció.