La llegada de Antonio Spinelli a la dirección técnica de Chivas Femenil estuvo envuelta en la polémica por la prematura destitución de Juan Pablo Alfaro, trayendo consigo una serie de cambios en el estilo de juego de las rojiblancas, en donde Alicia Cervantes protagoniza uno de los cambios más notorios.

Desde la llegada del Tano, el Guadalajara ha apostado por nuevos planteamientos, en donde inclusive Licha suele jugar acompañada de Adriana Iturbide en el ataque; sin embargo, eso implica que la Depredadora tenga que salir del área, por lo que la histórica romperredes está contenta por aprender a desempeñar nuevas funciones en la cancha.

“Cada profe tiene una idea y con el profe Tano cuando jugamos dos nueves yo me abra un poquito más a la banda, porque él juega con carrileras, no con volantes (…) Es bueno para mí el hacer otras funciones porque creces como futbolista, porque ahora estoy creciendo como volante, como delantera, como falso nueve. Es bueno para mí, porque me gusta hacerlo”, aseguró a Fox Sports.

Pese a los cambios en los movimientos, Licha se mantiene como la mejor anotadora del conjunto de Chivas Femenil con cuatro dianas, aunque se mantiene lejos de la líder de la competencia que es Christina Burkenroad que presume 7 anotaciones tras cinco jornadas.

¿Cuándo jugará de nuevo Chivas Femenil?

El Guadalajara tendrá una semana corta de trabajo, ya que su próximo compromiso deberá enfrentarlo el próximo jueves 17 de agosto en la cancha del Estadio Akron, donde recibirán a Rayadas en punto de las 21:10 horas.