Chivas Fememil no ha parado de tener un gran paso en el Apertura 2023 de la Liga MX Femenil debido a que están invictas. Por otro lado, el próximo domingo enfrentarán a Atlético de San Luis, por lo que llevamos bestial estadistica que beneficia a las Rojiblancas.

El equipo que dirige Antonio Spinelli no ha parado de tener un buen inicio en el certamen nacional. Especialmente porque vienen de golear por 5-1 a Cruz Azul tras haber superado Rayadas de Monterrey, uno de los conjuntos que se prepara para ser protagonista.

Por otro lado, el próximo domingo vuelven a ver acción con el objetivo de quedar a un punto de América, líder con 21 puntos.Enfrente llega Atlético de San Luis, noveno en la tabla general de pocisiones y viene de ganarle por 2-0 a Santos Laguna. Debido esto repasamos la increíble estadística de las Rojiblancas ante las potocinas.

La bestial estadística que lleva Chivas Femenil ante Atlético de San Luis

Según lo informado por el sitio oficial de Chivas, las Rojiblancas no han perdido ningún partido contra Atlético de San Luis debido a que en ocho enfrentamientos ganaron seis y empataron dos. A su vez, en el Alfonso Lastra ha jugado cuatro encuentros en el que igualó dos encuentros y ganó los restantes. Por último, el Guadalajara tiene lleva tres años sin recibir goles. ¡Márca única y que ilusiona!

El Tano Spinelli manda mensaje a Chivas Femenil

En las últimas horas surgió un video del discurso motivacional que dio el Tano Spinelli previo al juego contra Cruz Azul. “Una cabeza ganadora da confianza, pero confianza en el buen sentido. Confianza de decir soy superior, pero soy superior porque me dediqué para ser superior, me preparo todos los días para ser superior, para ser las mejores. Tenemos cabeza ganadora. Yo creo que el equipo y un club que se construye con cabeza ganadora, no tiene rival. Somos invencibles, somos irrompibles. Vamos, carajo. Vamos, Chivas”, expresó el timonel según un video publicado por Chivas TV.