El futbol es un deporte que despierta la pasión de millones de personas en todo el mundo, por lo que los y las futbolistas deben tener fortaleza mental para poder lidiar con los aplausos y con las críticas, en donde una serie de errores pusieron al límite a esta histórica jugadora de Chivas Femenil que pensó en terminar su carrera.

El Guadalajara es uno de los clubes protagonistas semestre tras semestre en el Circuito Rosa; sin embargo, eso no significa que sea fácil el competir en el torneo mexicano, por lo que una serie de desatenciones hicieron dudar a Blanca Félix de contar con las condiciones necesarias para seguir desempeñándose en los empastados.

“Tuve ciertos errores que sí me marcaron, me dolieron demasiado. Agrégale que en redes sociales, la gente te ayuda a que no se te olviden. Los errores son los que me han enseñado a aprender de que el futbol no me define como persona, soy más que Blanca portera. Dos, no somos robots.

“Pasé noches llorando, noches sintiéndome insuficiente. Días entrenando donde no me sentía capaz de hacer esto, sentir que ya no doy más, sentir que hasta aquí llegué.

“Mi propósito fue más grande, que seguí trabajando, seguí mejorando y busqué aprender a controlar esos pensamientos y emociones que me querían hacer tirar la toalla“, admitió la histórica cancerbera del Guadalajara en palabras para el podcast, La Capitana.

¿Cuál es el legado de Blanca Félix en Chivas Femenil?

La guardameta oriunda de Sinaloa es una leyenda dentro del conjunto rojiblanco, ya que fue pieza clave para conseguir los dos trofeos de Liga MX que tiene la escuadra del Guadalajara, además del Campeón de Campeonas contra Rayadas del 2022.