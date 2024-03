La violencia es un mal que no debería existir en el futbol ni en ninguna parte del mundo; sin embargo, en el balompié muchos pseudoaficionados la han adoptado y normalizado inclusive en la Liga Femenil, en donde la Directora Deportiva de Chivas Femenil, Nelly Simón, fue blanco de amenazas de muerte hacia ella y hasta a su familia.

En mayo del 2019, la reportera de ESPN dio un giro de 180 grados en su vida cuando fue anunciada de manera sorpresiva como Gerente Deportivo del Rebaño Femenil, comenzando así una brillante gestión que ha traído consigo un título de Liga Mx y un Campeón de Campeonas con las tapatías.

Sin embargo, muchos aficionados no aceptaron la vinculación de Nelly Simón con el conjunto rojiblanco debido a que anteriormente era aficionada del América, situación por la que un grupo de personas le hicieron llegar fuertes mensajes de odio, en donde inclusive ponían en riesgo su seguridad y hasta la de sus hijos.

“Fueron noches de llorar, llegué y no sabía si iba a funcionar, nunca había estado, no sabía lo mediático que era Chivas, yo estaba del otro lado. Ahora tenía que aceptar críticas, que demostrar. Hubo noches muy complicadas, entró la pandemia, seis meses no los vi (a sus hijos).

“Fueron momentos difíciles porque estaba expuesta a muchas críticas, a la afición que yo siendo americanista de chiquita tuve hasta amenazas de muerte, hasta de mis hijos. Mi mayor pecado era irle al América en ese momento y me sobrepuse a eso, voy a trabajar en silencio y mis hijos me decían: ‘aquí la toalla no se tira, tienes que seguir’”, reveló la directiva tapatía en el podcast de Benjamín Galindo, El Toque Maestro.

¿Qué más logros ha conseguido Nelly Simón en Chivas?

La directiva del conjunto rojiblanco ha traido consigo una serie de cambios que han consolidado al Guadalajara como uno de los clubes más serios en cuanto a futbol femenil de México y es la conformación de planes para la captación y formación de talentos desde fuerzas básicas.

Otro factor positivo ha sido la contratación de figuras que se han vuelto históricas como Alicia Cervantes, Carolina Jaramillo, Casandra Montero; así como los debuts de varias canteranas como Dana Sandoval, Ivonne González, entre otras.