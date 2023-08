Chivas Femenil comenzó de la mejor manera el Apertura 2023 de la Liga MX Femenil y se mantiene al acecho luego luego haber igualado 2-2 ante Tigres en un partidazo. Por otro lado, se dio conocer la arenga final de Antonio Spinelli a sus jugadoras previo al duego contra contra las Auriazul y la piel se pone chinita.

El conjunto de la Perla Tapatía empieza a aceitarse de a poco luego de haber empezado con algunas dudas ante Tijuana. Sin embargo, las Rojiblancos se ubican sextas con nueve puntos y cerca de los puestos de clasificación directiva a la Liguilla.

Por otro lado, el duelo ante Tigres no fue uno más debido a que era el debut de Antonio Spinelli en la dirección técnica de Chivas Femenil. A su vez, en las últimas horas trascendió en las redes sociales la emotiva arenga del entrenador argentino previo al choque del sábado.

Spinelli realizó una fuerte arenga previo al juego ante Tigres. (Foto: Imago 7)

Así fue la arenga de Spinelli a las jugadoras de Chivas Femenil

Rodeado de un círculo y un gran silencio, el argentino realizó un fuerte discurso motivacional para que sus jugadoras vayan por la victoria. “Lo que nunca tiene que perder el ser humano es perder la empatía por el otro y ponerse en el lugar del otro. Yo me pongo en lugar de ustedes. Sé que no es fácil que a tres días de empezar un campeonato se vaya un ténico, que a dos días llegue otra persona, de otro país de otro país, cómo juega, qué sistema, si me va a tener en cuenta, sino me va a tener en cuenta y empieza el miedo, empieza la incertidumbre y empieza la incomodidad”, expresó el técnico, quien destaca que para él este deporte es lo primero.

Y agregó: “Pero ante esto quedan dos cosas en la vida. O tirar la toalla y dejarse morir, o intentar darlo todo para hacermela difícil a mi. Y este equipo, cada día que pasa, cada entrenamiento que logre, cada partido que pasa me lo hace difícil. Estoy agradecido de este plantel que tengo, llevo tres semanas acá y nunca me pasó de tener un equipo que sienta tanta empatía. Hoy tenemos una prueba de caracter, una prueba de orgullo y se que este equipo lo puede lograr. No se duda, vamos a ganar este partido”.

Video de la arenga de Antonio Spinelli a Chivas Femenil