La llegada de Antonio Spinelli a la dirección técnica de Chivas Femenil fue una sorpresa que pocas personas esperaban tras la destitución de Juan Pablo Alfaro; sin embargo, el timonel argentino reconoció que la invitación al conjunto rojiblanco le tomó por sorpresa, al punto de que hasta creyó que era una broma, pero admitió que sería imposible negarse a la invitación del “club más grande de México”.

“Cuando me llamó Nelly Simón, lo primero que le dije que lo primero que le dije que me gustaba de Chivas es que es muy identitario, el defender lo interno, defender el orgullo nacional (…) Cuando recibo el primer llamado de Nelly, pensé que era una broma pero me sorprendí para bien. Cuando te llama un club como Chivas, no le puedes decir que no, porque es el club más grande de México”, declaró el Tano a Chivas TV.

El timonel sudamericano reconoció que el dirigir al Guadalajara es el club más grande de su trayectoria como estratega, además de dejar en claro que su intención es reforzar la identidad nacionalista del conjunto tapatío.

“Lo más sagrado que debe de tener un equipo de futbol es una identidad. Hablas de Chivas y sabes que es el club más grande de México, el más importante y creo que es una de mis ambiciones como entrenador, querer un poco más, no solo pelear por el campeonato, sino que el equipo tenga su impronta propia (…) En Chivas es el desafío más importante de mi vida como entrenador, me preparé para eso y exijo que mis equipos estén preparados para lo mismo”, concluyó.

¿Cuándo debutará en el banquillo el Tano Spinelli con Chivas Femenil?

El entrenador argentino no podrá dirigir en el partido de la jornada 1 del próximo lunes contra Tijuana, aunque sí realizará el viaje y lo observará desde el Estadio Caliente; sin embargo, su presentación se daría hasta la fecha 2 en donde el Rebaño recibirá al Puebla en el Estadio Akron el próximo 23 de julio.