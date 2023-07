Chivas Femenil fue sacudido desde dentro con la sorpresiva destitución del banquillo de Juan Pablo Alfaro pese a sus espectaculares estadísticas al frente del conjunto rojiblanco; sin embargo, recientemente se filtraron las verdaderas razones por las que el estratega habría sido cesado por Nelly Simón.

Según reveló el periodista José María Garrido, la relación entre el exentrenador rojiblanco y la Directora Deportiva no era la mejor, por lo que se decidió evitar mayor presión o estrés en el interior de la institución cuando arrancara el torneo, por lo que se decidió hacer el cambio en el timón a unos días de la presentación en el Apertura 2023.

“Más allá de que esta decisión se toma a horas del inicio del torneo, ya es una situación que se venía cavilando de manera seria y tomándolo con el riesgo que conllevaba en la última semana (…) Desde el torneo anterior ya había una ruptura con el propio Juan Pablo Alfaro, de quien cuentan no había una mejor relación entre Nelly y Pato. Cuentan que Pato no era muy abierto a escuchar las sugerencias, las opiniones o puntos de vista de Nelly con respecto a unos movimientos. Cuestiones que no estaban gustando y no agradaban en el equipo.

“Algo ocurre en la última semana que ya de por sí la relación era compleja y al interior de Chivas Femenil sabían que si Pato llegaba al principio del torneo, sería con una lupa. Para evitar tener un inicio en donde todas las partes del equipo estuvieran con tensión, se tomó la determinación de comprimir esta presión y Nelly Simón tomó la determinación”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo debutará Chivas Femenil en el Apertura 2023?

La Liga Mx Femenil dio a conocer todos los detalles del calendario de competencia del Apertura 2023, en donde el Guadalajara hará su presentación en el nuevo año futbolístico el próximo domingo 16 de julio en el Estadio Caliente contra Tijuana, duelo que se disputará en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México.