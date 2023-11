Las Chivas de Guadalajara no pudieron coronar su gran semestre con la clasificación de la final de la Liga MX Femenil. Tras una muy buena fase regular que continuó con la victoria ante Toluca en Cuartos de Final, el Rebaño se midió ante las Águilas del América en una eliminatoria muy pareja y competitiva que terminó con un global de 4-3 en favor de las de Coapa.

Las dirigidas por Antonio Spinelli se brindaron al máximo tanto en la Ida como en la Vuelta. En Estadio Akron comenzaron perdiendo por dos goles y luego lograron remontarlo con un doblete de Alicia Cervantes. En la vuelta, disputada en el Estadio Azteca, las rojiblancas se quedaron con una jugadora menos por expulsión de Caro Jaramillo, pero aún así lograron adelantarse en el marcador.

No obstante, América logró remontar y la eliminación significó un duro golpe para el entrenador rojiblanco, Antonio Spinelli. “No me voy a ir de Chivas, no solamente hasta que no logremos el título, sino que hasta revirtamos el tema de eliminar al América”, prometió. Esta institución se lo merece por el estadio que tiene y, también, por su grandeza sobre todas las cosas. Estoy feliz y orgulloso del plantel que tengo, que es el club más lindo, importante y más grande que he dirigido en mi vida. Chivas y México me cambió la vida, es un regalo de vida”, dijo en conferencia de prensa.

“Nos vamos con un sabor agridulce, es muy difícil plantearlo desde ese lugar, porque en ataque hicimos un partido perfecto, lo que planteamos en el campo lo pudimos plasmar. La idea era hacerle un partido incómodo a América, es un equipo acostumbrado a que no lo ataquen, que sufre más en las transiciones que en el juego posicional”, analizó el entrenador argentino respecto de lo que fue la eliminatoria desde un punto de vista táctico.

Spinelli consuela a Alicia Cervantes tras la eliminación (Imago7)

Antonio Spinelli prefirió no hablar del arbitraje

A pesar de las polémicas que marcaron el Clásico Nacional Femenil, Spinelli decidió no referirse al arbitraje: “Después el gol en offside, pues, seguramente habrá sido offside, ese no lo vi; el penal, alguna falta que me pareció penal, después dicen que le pegó primero en la cabeza y, después, pega en la mano. Particularmente soy muy respetuoso de los árbitros, en ese juego no entro, porque somos humanos. A veces erramos un cambio, una jugadora se equivoca en un mano a mano, puede pasar, tampoco estoy en condiciones del conocimiento de lo que sucedió haya sido un error o no”, concluyó.

Orgulloso de la campaña que realizó Chivas Femenil

Asimismo, el entrenador de Chivas Femenil valoró el trabajo realizado en una institución con una tradición muy particular: “No soy seleccionado, soy entrenador de futbol, no soy seleccionador. Nosotros aceptamos las condiciones que nos dan los clubes, nosotros creemos que Chivas está a la altura, trabajamos destajo para volver a Chivas mejores, si no de volver a jugar una Final y buscar el título. Preparamos todo, yo días antes de llegar a este equipo, me fue demostrando y sorprendiendo, en principio, era clasificar a la Liguilla y viendo que el equipo respondía. El equipo hizo un gran campeonato, no puedo desmerecer eso, estamos orgullosos de eso”, consideró Spinelli.