Chivas Femenil sufrió un tropezón en su partido ante Rayadas de Monterrey. Las rojiblancas perdieron 0-1 ante las bicampeonas, por lo que es un resultado que no sorprende, debido a la categoría del rival. Sin embargo, analizando el desarrollo del encuentro, el Rebaño Sagrado merecía algo más.

Las dirigidas por Antonio Contreras llevaron peligro a la portería rival, pero no pudieron capitalizar sus acciones en ataque. Luego del partido, el director técnico valoró la dedicación de sus dirigidas, pero lamentó el hecho de haberse ido del Estadio Akron con las manos vacías.

“Me llevo un sabor agridulce. En el fútbol no se habla de justicia o injusticia si al final has perdido. El rival ha marcado un gol más. No sé si es justo o injusto, lo que sí tengo claro es que mis jugadoras lo han dado todo. En la primera parte, sobre todo, hemos sido muy superiores”, aseguró el entrenador.

“Hemos sido valientes. Estamos compitiendo con el bicampeón de la liga. Esta es la idea del equipo, este es el camino. La otra vez hablábamos de encontrar el camino y creo que este es el camino. Evidentemente estamos tristes, el vestuario está triste, pero al mismo tiempo está seguro de que si seguimos en esta línea los goles van a entrar”, agregó Contreras.

La tabla de posiciones de la Liga MX Femenil

El invicto de Chivas aguantó hasta la jornada 5, donde se topó con el equipo bicampeón. Hasta el momento, las rojiblancas habían triunfado en 2 ocasiones y habían empatado en la misma cantidad de partidos. No obstante, la caída ante Rayadas de Monterrey las relega a la séptima posición, cuando todavía restan algunos partidos para completar la quinta fecha.